Entretenimento

Números consolidados de 13 de abril de 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques
1 minuto de leitura
Cena de Avenida Brasil. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 13/04/2026

Na segunda-feira, 13 de abril de 2026, o cenário da televisão brasileira registrou importantes resultados de audiência. O programa Coração Acelerado conquistou um novo recorde ao atingir 23,3 pontos de audiência, consolidando sua popularidade entre os espectadores.

Em contrapartida, a estreia de Domênica Montero no SBT não teve impacto significativo nos índices do canal, mantendo os números já registrados anteriormente. Enquanto isso, a novela Avenida Brasil, que é exibida no horário do Vale a Pena Ver de Novo, continuou a apresentar desempenhos modestos, não conseguindo atrair tanta audiência quanto esperado.

Ainda em destaque, o programa Três Graças conseguiu elevar levemente a média de audiência do Jornal Nacional, mesmo em sua fase final de exibição, indicando um pequeno aumento nos números.

A seguir, confira a audiência de alguns programas e novelas da televisão no dia:

  • Bom Dia SP: 7,7 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,3 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,8 pontos
  • Mais Você: 6,9 pontos
  • SP1: 9,6 pontos
  • Globo Esporte: 10,0 pontos
  • Jornal Hoje: 10,5 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,3 pontos
  • Sessão da Tarde: Bons Companheiros: 9,1 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,4 pontos
  • A Nobreza do Amor: 18,3 pontos
  • SP2: 20,6 pontos
  • Coração Acelerado: 21,5 pontos
  • Jornal Nacional: 25,0 pontos
  • Três Graças: 25,3 pontos
  • BBB 26: 17,9 pontos
  • Tela Quente: Cine BBB (Os Outros 3): 10,1 pontos

Os canais também apresentaram números variados, como por exemplo:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5 ponto
  • Cidade Alerta: 6,9 pontos
  • A Escrava Isaura: 4,4 pontos
  • Jornal da Globo: 6,6 pontos
  • Operação Mesquita: 1,2 ponto

Esses números são medidos na capital paulista e, em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.

A audiência da televisão continua a refletir as preferências dos telespectadores, que buscam programas variados ao longo do dia.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo