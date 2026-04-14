Números consolidados de 13 de abril de 2026
Na segunda-feira, 13 de abril de 2026, o cenário da televisão brasileira registrou importantes resultados de audiência. O programa Coração Acelerado conquistou um novo recorde ao atingir 23,3 pontos de audiência, consolidando sua popularidade entre os espectadores.
Em contrapartida, a estreia de Domênica Montero no SBT não teve impacto significativo nos índices do canal, mantendo os números já registrados anteriormente. Enquanto isso, a novela Avenida Brasil, que é exibida no horário do Vale a Pena Ver de Novo, continuou a apresentar desempenhos modestos, não conseguindo atrair tanta audiência quanto esperado.
Ainda em destaque, o programa Três Graças conseguiu elevar levemente a média de audiência do Jornal Nacional, mesmo em sua fase final de exibição, indicando um pequeno aumento nos números.
A seguir, confira a audiência de alguns programas e novelas da televisão no dia:
- Bom Dia SP: 7,7 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,3 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,8 pontos
- Mais Você: 6,9 pontos
- SP1: 9,6 pontos
- Globo Esporte: 10,0 pontos
- Jornal Hoje: 10,5 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,3 pontos
- Sessão da Tarde: Bons Companheiros: 9,1 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 13,4 pontos
- A Nobreza do Amor: 18,3 pontos
- SP2: 20,6 pontos
- Coração Acelerado: 21,5 pontos
- Jornal Nacional: 25,0 pontos
- Três Graças: 25,3 pontos
- BBB 26: 17,9 pontos
- Tela Quente: Cine BBB (Os Outros 3): 10,1 pontos
Os canais também apresentaram números variados, como por exemplo:
- Balanço Geral Manhã: 1,5 ponto
- Cidade Alerta: 6,9 pontos
- A Escrava Isaura: 4,4 pontos
- Jornal da Globo: 6,6 pontos
- Operação Mesquita: 1,2 ponto
Esses números são medidos na capital paulista e, em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.
A audiência da televisão continua a refletir as preferências dos telespectadores, que buscam programas variados ao longo do dia.