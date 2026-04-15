Ricardo Waddington revela que retornou à Globo por ‘Avenida Brasil 2’

A continuidade da novela “Avenida Brasil” foi confirmada por Ricardo Waddington, diretor que retorna à Globo exclusivamente para esse projeto. Ele informou, em uma entrevista, que a nova temporada, chamada “Avenida Brasil 2”, está programada para estrear no início de 2027. Essa estreia está prevista para ocorrer após a novela “Quem Ama Cuida”, que sucederá “Três Graças”.

Waddington, que tem mais de 40 anos de experiência na emissora, destacou que o convite para dirigir a sequência foi fundamental para sua volta. Ele declarou que só aceitou retornar à Globo por causa do projeto de “Avenida Brasil 2”, e destacou a importância do envolvimento de nomes como João Emanuel Carneiro, Amauri Soares e José Luiz Villamarim em sua decisão.

Ao ser questionado sobre sua saída anterior da emissora, Waddington explicou que foi uma decisão planejada, ligada ao seu objetivo de encerrar um ciclo após quatro décadas de trabalho. Ele afirmou que a emissora já estava ciente dos seus planos de deixar a Globo, uma ação que foi parte de um processo amadurecido.

Nos bastidores, há uma grande expectativa em relação à nova novela. Diversos atores importantes, como Débora Falabella, Adriana Esteves, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Heloísa Périssé, Murilo Benício e Juliano Cazarré, já foram contatados para retomar seus papéis, o que promete trazer um forte apelo nostálgico à trama.

Apesar de a reprise de “Avenida Brasil” no programa “Vale a Pena Ver de Novo” ter alcançado médias de audiência abaixo do esperado, com aproximadamente 14 pontos, a nova produção é tratada como um projeto seguro. A trama se concentrará na personagem Carminha, interpretada originalmente por Adriana Esteves. O autor João Emanuel Carneiro planeja explorar a complexidade moral da personagem, questionando se seu aparente arrependimento é verdadeiro ou uma nova forma de vingança. Com essa abordagem, a emissora busca revitalizar uma de suas marcas mais poderosas na teledramaturgia, sem depender apenas da nostalgia do público.