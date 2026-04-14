Domênica Montero estreia no SBT com audiência abaixo do esperado

A estreia da novela ‘Domênica Montero’ no SBT, realizada na segunda-feira (13/04), marcou uma tentativa da emissora de fortalecer a sua grade noturna de novelas. No entanto, os índices de audiência ficaram abaixo do esperado. A produção, que começou a ser exibida às 20h48 e terminou às 21h46, registrou uma média de apenas 2,9 pontos segundo dados preliminares. Esse resultado é considerado insatisfatório pela emissora, que almejava um desempenho superior.

No mesmo horário, a Globo liderou com 24,8 pontos, enquanto a Record ficou em segundo lugar com 6,0 pontos. A análise dos dados ainda pode ser ajustada, mas o cenário inicial não foi positivo para o SBT. A emissora espera que a produção se estabilize entre 4 e 5 pontos, visto que índices próximos a 3 pontos são considerados insuficientes.

A chegada de ‘Domênica Montero’ é parte de uma estratégia para recuperar o público que se afastou após o fim de ‘As Filhas da Senhora Garcia’, que fechou sua trajetória com 3,9 pontos. Novelas que se seguiram, como ‘A.mar’ e ‘Presente de Amor’, também não conseguiram manter um bom desempenho, registrando 3,0 e 2,7 pontos, respectivamente. Dessa forma, a nova trama é vista como uma importante aposta para revitalizar a programação e contribuir para um desempenho mais competitivo.

‘Domênica Montero’ é uma produção da TelevisaUnivision, lançada em dezembro de 2025, e se destacou como a novela mais assistida da TV aberta mexicana no último ano. Com um elenco que inclui Angelique Boyer, Marcus Ornellas, Scarlet Gruber e Brandon Peniche, a atração conta com atores populares entre os fãs de novelas latinas.

A trama é baseada na radionovela cubana ‘La Doña’ de Inés Rodena, que já passou por adaptações bem-sucedidas em outros países, incluindo a versão brasileira ‘Amor e Ódio’ e a mexicana ‘Soy Tu Dueña’. Essa popularidade prévia justifica a confiança do SBT na nova história.

Além da exibição tradicional na TV, a emissora também está investindo na presença digital da novela. Após a exibição na televisão, os episódios ficam disponíveis na plataforma +SBT, tentando atender à demanda por conteúdo acessível em múltiplos formatos e assim aumentar o alcance da obra.