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SBT relança ‘Sortilégio’ e novela alcança quarto lugar no Ibope

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Casal de Sortilégio. Foto: Divulgação/Televisa
SBT relança 'Sortilégio' nas tardes e novela estreia em quarto no Ibope

A novela “Sortilégio”, que conta com a participação do ator William Levy e da atriz Jacqueline Bracamontes, retornou à programação do SBT nesta quarta-feira, 15 de abril de 2026. O reencontro da trama com o público ocorreu durante a tarde e, de acordo com as prévias de audiência, alcançou 2,8 pontos. Este resultado colocou a emissora na quarta posição, atrás da Band, que registrou 3,1 pontos, e distante da Globo, líder com 12,3 pontos, e da Record, vice-líder com 6,6 pontos. A novela chegou a ter um pico de 3,6 pontos em um horário anteriormente ocupado pelo programa “Fofocalizando”. Vale lembrar que esses números podem sofrer alterações no resultado consolidado.

A escolha de “Sortilégio” para a grade da tarde reflete a estratégia do SBT de trazer de volta títulos já conhecidos e apreciados pelo público. Originalmente transmitida pela emissora em 2014, a novela combina um enredo acelerado e repleto de reviravoltas, características que mantêm o interesse dos telespectadores.

A trama gira em torno de Maria José, que está prestes a se casar com Alessandro, mas acaba sendo enganada por Bruno, o meio-irmão de Alessandro. Bruno, utilizando a identidade do irmão, trama um plano para se casar com Maria José, eliminar Alessandro e depois fazer com que ela herde a fortuna da família. Após a cerimônia de casamento, Bruno envia Alessandro, que na verdade sobrevive a um acidente, para longe, enquanto tenta avançar com seu plano.

A história se complica quando Maria José descobre a verdade e é pressionada por Bruno a permanecer ao lado dele. No entanto, o surgimento inesperado de Alessandro muda a dinâmica da trama, fazendo com que o amor entre ele e Maria José floresça aos poucos.

Com aproximadamente 90 episódios, “Sortilégio” é conhecida por sua capacidade de condensar muitos conflitos em um curto espaço de tempo, evitando enrolações nas principais viradas. O SBT espera que essa característica, junto ao elenco renomado e à rápida resolução dos conflitos, ajude a manter a faixa de programação aquecida, mesmo diante de uma estreia que não superou as redes competidoras.

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