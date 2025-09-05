Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

As motos mais vendidas até dia 4 de setembro de 2025
Crédito da imagem: Honda

A Honda CG 160 continua firme na dianteira como a moto mais vendida do Brasil! Os dados mais recentes da Fenabrave, até o dia 4 de setembro, mostram que foram emplacadas nada menos que 8.020 unidades desse modelo. Certamente, quem já teve a chance de pilotar uma CG sabe o quanto ela é confiável e prática, seja para o dia a dia ou para aventuras no final de semana.

Logo em seguida, temos a Honda Biz, que também faz bonito com 4.262 vendas. Essa belezinha é perfeita para quem precisa de mobilidade nas grandes cidades. Já peguei muitas vezes um trânsito danado e, nessas horas, a Biz brilha!

Outra concorrente forte é a Honda Pop 110i, com 3.754 unidades vendidas. Ela é famosa pela economia e, se você busca um modelo para desbravar a cidade, pode ser uma ótima opção. Na quarta posição, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 3.417 motos vendidas. Dessa aí, quem é off-road já deve ter se divertido no estradão, porque a Bros é feita para isso!

Na sequência, a Sport 110i fez 1.899 emplacamentos, sendo a primeira moto fora da linha Honda na lista. A Yamaha YBR 150 também se destacou, contabilizando 1.499 unidades. Não é à toa que essa belezura é queridinha de muitos motociclistas!

A lista ainda conta com a Honda CB 300F, que ocupou a sétima posição com 1.089 unidades. Essa moto é um excelente compromisso entre potência e conforto, perfeita para quem busca mais performance na estrada.

Bateu a curiosidade de ver como está o ranking completo? Aqui vai:

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 1608.020
Honda Biz4.262
Honda Pop 110i3.754
Honda NXR 160 Bros3.417
Sport 110i1.899
Yamaha YBR 1501.499
Honda CB 300F1.089
Honda PCX 160856
Yamaha Fazer 250824
10ºShineray XY 125781

Esses números refletem bem o quê a galera está procurando e, para quem ama duas rodas, é sempre bom ficar ligado nessas tendências! 🏍️

