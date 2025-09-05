Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe
A Honda CG 160 continua firme na dianteira como a moto mais vendida do Brasil! Os dados mais recentes da Fenabrave, até o dia 4 de setembro, mostram que foram emplacadas nada menos que 8.020 unidades desse modelo. Certamente, quem já teve a chance de pilotar uma CG sabe o quanto ela é confiável e prática, seja para o dia a dia ou para aventuras no final de semana.
Logo em seguida, temos a Honda Biz, que também faz bonito com 4.262 vendas. Essa belezinha é perfeita para quem precisa de mobilidade nas grandes cidades. Já peguei muitas vezes um trânsito danado e, nessas horas, a Biz brilha!
Outra concorrente forte é a Honda Pop 110i, com 3.754 unidades vendidas. Ela é famosa pela economia e, se você busca um modelo para desbravar a cidade, pode ser uma ótima opção. Na quarta posição, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 3.417 motos vendidas. Dessa aí, quem é off-road já deve ter se divertido no estradão, porque a Bros é feita para isso!
Na sequência, a Sport 110i fez 1.899 emplacamentos, sendo a primeira moto fora da linha Honda na lista. A Yamaha YBR 150 também se destacou, contabilizando 1.499 unidades. Não é à toa que essa belezura é queridinha de muitos motociclistas!
A lista ainda conta com a Honda CB 300F, que ocupou a sétima posição com 1.089 unidades. Essa moto é um excelente compromisso entre potência e conforto, perfeita para quem busca mais performance na estrada.
Bateu a curiosidade de ver como está o ranking completo? Aqui vai:
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|8.020
|2º
|Honda Biz
|4.262
|3º
|Honda Pop 110i
|3.754
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|3.417
|5º
|Sport 110i
|1.899
|6º
|Yamaha YBR 150
|1.499
|7º
|Honda CB 300F
|1.089
|8º
|Honda PCX 160
|856
|9º
|Yamaha Fazer 250
|824
|10º
|Shineray XY 125
|781
Esses números refletem bem o quê a galera está procurando e, para quem ama duas rodas, é sempre bom ficar ligado nessas tendências! 🏍️