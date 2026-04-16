Contrato do BBB com a Globo pode ser prorrogado até 2030

Globo planeja a continuidade do Big Brother Brasil até 2030

A Rede Globo está em processo de negociação com a produtora Endemol Shine para a extensão do contrato do programa Big Brother Brasil (BBB). Atualmente, o acordo vigente se estende até 2027, e as conversas visam a inclusão de mais três temporadas, levando o compromisso até 2030.

Desde a estreia da 26ª edição do programa, os números têm se mostrado animadores. O BBB 26 alcançou 115 milhões de pessoas, um resultado que a Globo considera excelente para o horário nobre. A média de audiência foi de 17 pontos na Grande São Paulo e 18 pontos a nível nacional, de acordo com o Painel Nacional de Televisão, fundamentais para o mercado publicitário.

A temporada termina no dia 21 de abril, e a emissora espera que esses resultados positivos fortaleçam sua posição nas negociações com a Endemol Shine. As conversas sobre a renovação do contrato estão avançadas, e a Globo tende a realizar um processo de revalidação do acordo após cumprir os requisitos técnicos e editoriais exigidos pelo formato original.

A Endemol Shine recebe um valor fixo pelo uso da marca e do formato do programa, além de uma parte dos lucros gerados pelo BBB em cada edição. A relação entre as duas partes é considerada satisfatória, o que facilita o processo de renovação.

A negociação acontece em um momento de transição na produção do programa. A última renovação, ocorrida em 2024, foi conduzida por J.B. de Oliveira, conhecido como Boninho, que deixou seu cargo após anos à frente da área de entretenimento da Globo. A responsabilidade foi transferida para Rodrigo Dourado, que tem uma longa trajetória com o BBB, tendo acompanhado o programa desde sua segunda edição.

Agora, Rodrigo Dourado está à frente das negociações que definirão o futuro do Big Brother Brasil na emissora. Se o acordo for concluído como esperado, o programa continuará no ar até pelo menos 2030, garantindo mais três temporadas de um dos formatos de maior sucesso da televisão brasileira.