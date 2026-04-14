Sonia Abrão pode deixar a RedeTV! e ir para a TV Gazeta

A apresentadora Sonia Abrão está em conversas com a TV Gazeta, o que levanta especulações sobre sua possível saída da RedeTV!, onde trabalha há 19 anos. A artista comanda o programa “A Tarde é Sua”, que tem apresentado uma boa audiência, especialmente durante a cobertura do “BBB 26”, alcançando até 2,6 pontos em pico.

As negociações entre Sonia e a TV Gazeta envolvem também a produtora Câmera 5, dirigida por Elias Abrão, irmão da apresentadora. Essas conversas ainda estão nas primeiras etapas e não houve anúncios formais até o momento. O foco principal dessas discussões é encontrar um espaço para Sonia na programação da emissora paulista, caso as negociações avancem.

É importante ressaltar que, nas conversas, não há menção ao encerramento do programa “Mulheres”, que é apresentado por Gloria Vanique. A intenção da TV Gazeta é fortalecer essa atração e melhorar seu desempenho em comparação às outras emissoras. Atualmente, “Mulheres” registra uma média de 0,5 ponto de audiência, um número que fica bem abaixo do alcançado por Sonia na RedeTV!.

A hipótese da mudança de emissora tem gerado atenção nos bastidores da televisão, especialmente por Sonia ser uma figura emblemática na programação que está concorrendo. Caso a migração se concretize, representaria uma mudança significativa no cenário da televisão brasileira, dado o tempo e a identificação de Sonia com seu programa atual.