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Números consolidados de 14 de abril de 2026

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Seriado Chaves. Foto: Reprodução/Redes Sociais
confira os números consolidados de 14/04/2026

Na terça-feira, 14 de abril de 2026, a disputa pela audiência na televisão brasileira trouxe resultados interessantes. O programa “Os Donos da Bola”, da Band, superou o famoso seriado “Chaves” na briga pelo terceiro lugar nas paradas de audiência.

A situação não foi boa para o SBT, que teve sua transmissão esportiva afetando a novela “Coração de Mãe”, que amargou índices baixos. Por outro lado, mesmo com a reprise da novela “Avenida Brasil” apresentando números modestos, a trama “A Nobreza do Amor” conseguiu um desempenho positivo, aumentando sua audiência.

Dentre os programas que se destacaram na audiência, aqui estão os números consolidados:

  • Globo:

    • Bom Dia SP: 8,1
    • Bom Dia Brasil: 7,5
    • Encontro com Patrícia Poeta: 5,7
    • Mais Você: 6,0
    • Jornal Hoje: 10,0
    • Vale a Pena Ver de Novo (Avenida Brasil): 13,2
    • A Nobreza do Amor: 18,5
    • Jornal Nacional: 23,6

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,4
    • Coração de Mãe: 5,2

  • SBT:

    • Chaves: 2,1
    • Coração Acelerado: 20,5
    • Programa do Ratinho: 3,6

  • Band:

    • Jogo Aberto: 1,9
    • Os Donos da Bola: 2,2
    • Pesadelo na Cozinha: 0,5

  • RedeTV!:

    • A Tarde é Sua: 1,2

Esses números refletem o padrão de audiência na Grande São Paulo, onde um ponto representa 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para o setor publicitário, que utiliza essas informações para seus planejamentos e estratégias.

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Diego Marques

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