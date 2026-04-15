Números consolidados de 14 de abril de 2026
Na terça-feira, 14 de abril de 2026, a disputa pela audiência na televisão brasileira trouxe resultados interessantes. O programa “Os Donos da Bola”, da Band, superou o famoso seriado “Chaves” na briga pelo terceiro lugar nas paradas de audiência.
A situação não foi boa para o SBT, que teve sua transmissão esportiva afetando a novela “Coração de Mãe”, que amargou índices baixos. Por outro lado, mesmo com a reprise da novela “Avenida Brasil” apresentando números modestos, a trama “A Nobreza do Amor” conseguiu um desempenho positivo, aumentando sua audiência.
Dentre os programas que se destacaram na audiência, aqui estão os números consolidados:
Globo:
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 7,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,7
- Mais Você: 6,0
- Jornal Hoje: 10,0
- Vale a Pena Ver de Novo (Avenida Brasil): 13,2
- A Nobreza do Amor: 18,5
- Jornal Nacional: 23,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Coração de Mãe: 5,2
SBT:
- Chaves: 2,1
- Coração Acelerado: 20,5
- Programa do Ratinho: 3,6
Band:
- Jogo Aberto: 1,9
- Os Donos da Bola: 2,2
- Pesadelo na Cozinha: 0,5
RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 1,2
Esses números refletem o padrão de audiência na Grande São Paulo, onde um ponto representa 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para o setor publicitário, que utiliza essas informações para seus planejamentos e estratégias.