Números consolidados de 14 de abril de 2026

Na terça-feira, 14 de abril de 2026, a disputa pela audiência na televisão brasileira trouxe resultados interessantes. O programa “Os Donos da Bola”, da Band, superou o famoso seriado “Chaves” na briga pelo terceiro lugar nas paradas de audiência.

A situação não foi boa para o SBT, que teve sua transmissão esportiva afetando a novela “Coração de Mãe”, que amargou índices baixos. Por outro lado, mesmo com a reprise da novela “Avenida Brasil” apresentando números modestos, a trama “A Nobreza do Amor” conseguiu um desempenho positivo, aumentando sua audiência.

Dentre os programas que se destacaram na audiência, aqui estão os números consolidados:

Globo : Bom Dia SP: 8,1 Bom Dia Brasil: 7,5 Encontro com Patrícia Poeta: 5,7 Mais Você: 6,0 Jornal Hoje: 10,0 Vale a Pena Ver de Novo (Avenida Brasil): 13,2 A Nobreza do Amor: 18,5 Jornal Nacional: 23,6

Record : Balanço Geral Manhã: 1,4 Coração de Mãe: 5,2

SBT : Chaves: 2,1 Coração Acelerado: 20,5 Programa do Ratinho: 3,6

Band : Jogo Aberto: 1,9 Os Donos da Bola: 2,2 Pesadelo na Cozinha: 0,5

RedeTV! : A Tarde é Sua: 1,2



Esses números refletem o padrão de audiência na Grande São Paulo, onde um ponto representa 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para o setor publicitário, que utiliza essas informações para seus planejamentos e estratégias.