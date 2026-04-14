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Deborah Evelyn interpreta uma personagem manipuladora e conservadora

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Carmita (Deborah Evelyn). Foto:
Deborah Evelyn vive personagem manipuladora e conservadora

Deborah Evelyn está retornando à TV Globo com um papel importante na nova novela “Quem Ama Cuida”, que estreia no dia 18 de maio. A atriz interpretará a Carmita, uma personagem que traz uma forte carga dramática, marcada por rigidez, sofisticação e conflitos relacionados a uma visão de mundo que já não é mais adequada aos tempos atuais.

Carmita é mãe de Bruna, vivida por Nanda Marques, e possui um histórico complexo com Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. Viúva, ela construiu sua identidade em torno de seu casamento com um homem rico e tentou transformar essa experiência em um modelo de vida para sua filha.

Deborah destacou que a personagem tem uma crença inabalável: vê o casamento como um destino natural para as mulheres e baseia suas escolhas nessa convicção. Ela acredita que, apesar de Carmita não se encaixar no estereótipo de vilã, suas certezas absolutas a impedem de considerar outras perspectivas de vida.

A atriz se dedicou a interpretar esse papel. Ela fez um estudo aprofundado do roteiro e buscou referências externas, como o livro “Coisa de Rico”, para entender melhor o universo social da sua personagem.

Nos bastidores, Deborah tem tido uma experiência positiva, elogiando o clima nas gravações e a oportunidade de reencontrar colegas de trabalho. Ela também comentou sobre a parceria com a diretora Amora Mautner e com Walcyr Carrasco, autor da novela e com quem já trabalhou anteriormente. A atriz acredita que essa colaboração entre o elenco, a direção e o texto vai fortalecer ainda mais o projeto.

“Quem Ama Cuida” promete trazer personagens intensos e muitas reviravoltas, tentando recuperar o impacto emocional característico das tramas clássicas da emissora. A expectativa em torno da novela é grande, o que aumenta ainda mais a curiosidade do público.

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