Xpeng P7 avança na China contra Tesla Model 3 e Xiaomi SU7

A nova geração do Xpeng P7 está prestes a dar as caras e já começou a ser vista em um número considerável nas linhas de produção da marca. Para quem acompanhava o P7 original, esse carro foi uma peça-chave na trajetória da Xpeng. Agora, essa versão repaginada busca uma disputa mais acirrada com rivais de peso como o Xiaomi SU7 e o famoso Tesla Model 3, ambos no competitivo segmento de sedãs fastback elétricos.

Recentemente, a galera do Sugar Design espalhou algumas fotos que mostram o novo P7 acumulando estacionado na fábrica. O pessoal da Car News China já havia comentado em maio que o modelo estava passando por uma atualização, e com essa produção acelerada, parece que o público pode esperar o lançamento já em agosto de 2025.

Um Design Sofisticado e Moderno

Esse novo P7 traz um visual que reflete a mais recente linguagem de design da Xpeng. As linhas estão mais angulares e robustas, uma verdadeira mudança de estética que substitui a grade anterior por uma frente mais musculosa. E quem dirige por regiões mais planas e abertas sabe que, além do estilo, a aerodinâmica é crucial – isso vale muito em velocidade e consumo.

Os faróis em formato de X conectados por uma barra de luz dão um toque futurista, enquanto a traseira do modelo se destaca pelo seu design esportivo, com lanternas integradas e um teto que parece inclinado para dar aquele ar de movimento até parado.

Espaço e Detalhes que Impressionam

Quando falamos de dimensões, o P7 não é nenhum pequeno: com 5,01 metros de comprimento e um entre-eixos de 3 metros, ele classifica bem como um sedã médio-grande. A largura dele chega a 1,97 metros, e a altura, 1,42 metros. Um carro que promete não só conforto, mas também bom espaço para todos os passageiros.

Falando em conforto, as maçanetas embutidas e as rodas de liga leve com seu design de quatro raios duplos fazem a diferença na aerodinâmica. As portas tipo “asa”, que chamam a atenção, também continuam disponíveis, um verdadeiro charme para os amantes de inovação.

Interior Minimalista e Funcional

Embora ainda não tenhamos visto imagens oficiais do interior, vazamentos anteriores indicam um cockpit minimalista, com um volante compacto, painel digital que se destaca e uma tela central flutuante de grandes proporções. O que pega mesmo é que pode haver um display adicional para o passageiro da frente, uma ótima pedida para quem gosta de compartilhar playlists enquanto roda pela cidade.

Potência e Autonomia de Impressionar

Na parte mecânica, o novo P7 vai oferecer opções de tração traseira e integral. E olha só, a versão RWD vai ter um motor de 270 kW, enquanto a AWD terá dois motores com uma potência total de 437 kW. Para quem vive em áreas metropolitanas e já enfrentou trânsito parado, entender a importância de ter um câmbio esperto faz todo o sentido.

Quanto à autonomia, os números são bem promissores. A versão de entrada com tração traseira chega a impressionantes 702 km, enquanto se você optar pela versão de longo alcance, isso pode subir para 820 km. Já a opção com tração integral deve girar em torno de 750 km.

Baterias e Tecnologia de Carregamento

As baterias não ficam atrás e trarão capacidades de 74,9 kWh e 92,2 kWh. Todas as versões virão com uma arquitetura de 800V e tecnologia de carboneto de silício, permitindo carregamentos ultrarrápidos. Para quem não quer perder muito tempo na tomada e precisa se jogar na estrada, isso é uma mão na roda.

Além disso, o novo P7 vai estar equipado com recursos de assistência à condução de última geração e um sistema de navegação inteligente. O foco em câmeras é uma tendência, e esse carro promete não deixar a desejar em termos de segurança e praticidade.

Parece que a próxima geração do P7 vai colocar a Xpeng ainda mais no radar de quem busca um elétrico premium. E com a forte concorrência de marcas como Tesla e Xiaomi, vai ser interessante ver como esse novo modelo se comporta nas ruas!