Globoplay expande em junho catálogo de novelas e minisséries clássicas

O serviço de streaming da plataforma digital anuncia novidades na dramaturgia brasileira em junho, com a inclusão de três produções marcantes: a novela “Era Uma Vez…”, a minissérie “Grande Sertão: Veredas” e a primeira versão de “Selva de Pedra”.

A estreia começa no dia 1º de junho, quando “Era Uma Vez…” será adicionada ao Projeto Originalidade. Essa novela lançada em 1998 se passa na fictícia cidade de Nova Esperança, em Santa Catarina. A trama mistura romance, conflitos familiares e mistério, focando em personagens com segredos do passado.

Na história, Álvaro, interpretado por Herson Capri, é um veterinário viúvo e pai de quatro filhos. Sua rotina é transformada pela chegada de Madalena, personagem de Drica Moraes, que é contratada como governanta da casa de Xistus, vivido por Cláudio Marzo, avô das crianças. A entrada de Madalena gera tensão, especialmente com Bruna, interpretada por Andréa Beltrão, que é advogada da fábrica de chocolates de Xistus e namorada de Álvaro. Além disso, Madalena tem um passado conturbado, relacionado ao seu ex-marido Danilo, interpretado por Tuca Andrada.

No dia 15 de junho, será a vez de “Grande Sertão: Veredas” entrar no catálogo, dentro do Projeto Resgate. A minissérie, que foi ao ar em 1985, é uma adaptação da famosa obra de Guimarães Rosa e foca na vida de Riobaldo, papel de Tony Ramos. A narrativa apresenta temas como guerra, lembranças, vingança, afetos e perdas no sertão de Minas Gerais nas primeiras décadas do século XX. O relacionamento entre Riobaldo e Diadorim, interpretada por Bruna Lombardi, é o coração da história, enquanto personagens como Zé Bebelo (José Dumont), Joca Ramiro (Rubens de Falco) e Hermógenes (Tarcísio Meira) também desempenham papéis cruciais.

A minissérie foi dirigida por Walter Avancini e suas gravações ocorreram durante 90 dias em Paredão de Minas, um distrito de Buritizeiro, em Minas Gerais. Aproximadamente duas mil pessoas participaram da produção, que buscou recriar o universo sertanejo descrito por Guimarães Rosa.

Por fim, no dia 29 de junho, a novela “Selva de Pedra” será disponibilizada no Projeto Resgate. Originalmente exibida em 1972, a novela segue Cristiano Vilhena, personagem de Francisco Cuoco, que se muda do interior do Rio de Janeiro para a capital com a companheira Simone, vivida por Regina Duarte. Cristiano busca ascensão social e se aproxima de Miro (Carlos Vereza), enquanto tenta se afirmar em um estaleiro ligado a seu tio Aristides (Gilberto Martinho). Sua relação com Simone é ameaçada pelo envolvimento com Fernanda (Dina Sfat), herdeira de uma grande parte das ações da empresa.

“Selva de Pedra” é lembrada como um dos grandes fenômenos da teledramaturgia brasileira e também é um marco nos primeiros passos de Sônia Braga na televisão antes de sua carreira de sucesso no cinema e na TV internacional.

A plataforma de streaming oferece uma vasta gama de opções, incluindo novelas, séries, realities, documentários, filmes e eventos esportivos. Disponibiliza também planos gratuitos e pagos, além da transmissão ao vivo de canais da TV Globo e de outros canais de TV paga.