Copa reduz programação da Globo e afeta ‘Quem ama cuida’

Entre os dias 11 e 24 de junho, uma reorganização significativa na grade de programação afetará as novelas, o jornalismo e o futebol na emissora. Isso ocorre em função da Copa do Mundo, que exigirá ajustes temporários no conteúdo exibido.

Um dos impactos mais notáveis será na exibição do programa dominical. Nos dias 14 e 21 de junho, o “Fantástico” terá apenas 35 minutos de duração, um tempo menor que o reservado ao “Jornal Nacional”. Isso significa que, com os intervalos comerciais, o programa terá apenas cerca de 24 minutos de conteúdo efetivo.

Além da redução no programa, toda a programação passará por mudanças, conforme as afiliadas foram comunicadas sobre a nova estrutura. As novelas também deverão se adaptar a esses novos horários.

A novela “Quem Ama Cuida”, que costuma ir ao ar às 21h, será exibida em horários diferentes. Por exemplo, no dia 19 de junho, o capítulo irá ao ar às 19h35, logo antes da partida entre Brasil e Haiti. No dia 24, o capítulo terá apenas 15 minutos de exibição, como parte dessa reestruturação.

Produções que estão em fase final também sofrerão alterações. A novela “Guerreiros do Sol” não será transmitida no dia 12 de junho, mas seu último episódio está marcado para 17 de junho, às 21h55, logo antes da partida Uzbequistão x Colômbia.

Outras faixas de programação, como a “Sessão da Tarde”, também serão retiradas em dias específicos. A grade será ajustada frequentemente, com atrações como “Avenida Brasil” e “Coração Acelerado” sendo exibidas em horários alternativos. Aos sábados, programas como “Caldeirão com Mion” e “Altas Horas” também terão que ser remanejados para dar espaço aos jogos da Copa.

A cerimônia de abertura do torneio acontecerá no dia 11 de junho, com a emissora transmitindo o evento às 14h45, seguido pelo jogo entre México e África do Sul, às 16h. A nova grade contará ainda com programas como “A Nobreza do Amor”, programação local e o “Jornal Nacional”.

Nos dias seguintes, a programação continuará a variar. No dia 12 de junho, o jogo entre Estados Unidos e Paraguai será exibido às 21h35. No sábado, dia 13, a partida Brasil e Marrocos acontecerá às 18h. Além disso, no dia 14, o canal transmitirá três jogos ao longo do dia.

Entre os dias 15 e 18 de junho, a grade terá uma mistura de novelas encurtadas e telejornais em horários alterados, junto com várias partidas. Estão programados confrontos como Bélgica x Egito e França x Senegal.

Na segunda semana da competição, a grade continuará a sofrer alterações. No dia 20 de junho, o jogo Alemanha x Costa do Marfim será exibido na tarde de sábado. No domingo, dia 21, estão programados os jogos Uruguai x Cabo Verde e Nova Zelândia x Egito, novamente impactando a exibição do “Fantástico”.

Esse planejamento abrange apenas o início do torneio, já que a emissora espera avaliar como as mudanças afetarão a programação antes de definir as etapas seguintes. As afiliadas terão uma programação flexível, que será ajustada conforme os horários dos jogos e a necessidade de alterações de última hora.