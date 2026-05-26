SBT registra melhor manhã do ano com recorde do ‘Primeiro Impacto’

Na manhã de segunda-feira, 25 de setembro, o programa Primeiro Impacto, apresentado por Marcão do Povo, registrou uma audiência expressiva para o SBT na Grande São Paulo. O telejornal alcançou picos de 5,1 pontos, atingindo o melhor desempenho médio desde 7 de novembro de 2022.

No âmbito nacional, o programa conseguiu uma média de 4,3 pontos e um share de 16,0%. Esse share indica a proporção de televisores ligados ao programa durante sua exibição. Com esses números, o Primeiro Impacto ficou 13% à frente da terceira emissora na disputa de audiência, que obteve apenas 3,8 pontos.

Esse bom desempenho do Primeiro Impacto teve um impacto positivo em toda a grade matinal do SBT. No período das 6h às 12h, a emissora consolidou a vice-liderança na Grande São Paulo, registrando uma média de 3,50 pontos e um pico de 5,12, além de um share de 14,22%. A competição direta ficou com 3,22 pontos na mesma faixa horária, com sua programação formada por diversos programas, incluindo um de variedades, um telejornal e uma revista matinal.

Com esses resultados, o SBT alcançou seu melhor desempenho matinal de 2026 até o momento. Os dados são baseados na medição de audiências domiciliares da Grande São Paulo, com índices arredondados de audiência e participação.