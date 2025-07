Saic Motor anuncia lançamento do novo mg4 elétrico em setembro

A SAIC Motor está preparando algo especial para os amantes de carros elétricos: uma versão repaginada do hatch MG4, que deve chegar ao mercado chinês em 5 de setembro, com a pré-venda começando em 5 de agosto. Recentemente, um blogueiro automotivo chinês compartilhou fotos do novo design que promete chamar bastante atenção.

Agora, quanto às dimensões, o novo MG4 cresceu! Com 4.395 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.551 mm de altura, ele está mais espaçoso, perfeito para quem leva a família ou precisa de espaço extra para as compras do mês. A distância entre eixos também aumentou, chegando a 2.750 mm, o que o coloca à frente de adversários como o BYD Dolphin e o Volkswagen ID.3. Mais espaço sempre faz diferença, né?

Outro destaque é a nova cor chamada Donglai Purple. Como o nome sugere, essa tonalidade traz um brilho metálico incrível sob a luz do sol, mudando de aparência dependendo do ângulo. Uma verdadeira beleza que provavelmente vai fazer os olhares se voltarem para ele nas ruas.

Dentro do carro, o MG4 não decepciona. Ele vem com um painel de design simples e moderno, que inclui uma tela sensível ao toque flutuante e um painel digital com estilo retangular. O volante multifuncional de dois raios traz um ar de sofisticação. Com acabamento em metal e um câmbio eletrônico na coluna, detalhes como carregador de celular sem fio e bancos com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação tornam a experiência ainda mais agradável.

Mas o que realmente chama a atenção é a integração com o ecossistema da Oppo. Isso significa que você pode conectar seu smartphone ao carro, controlar algumas funções por gestos e ter um assistente de inteligência artificial à disposição. Imagine a facilidade de interagir com seu carro de forma tão intuitiva, principalmente se você costuma usar o celular enquanto está na estrada.

Falando em desempenho, a suspensão dianteira permanece com o sistema MacPherson e a traseira é independente com cinco braços. O MG4 vai contar com um motor elétrico traseiro de 120 kW, que promete uma condução ágil e responsiva. E para quem ruim em direção na cidade e nas rodovias, há suporte para recursos avançados de direção assistida L2+, incluindo um sistema semi-autônomo. Isso é algo que muitos motoristas vão valorizar, especialmente em viagens longas.

Antigamente, as baterias eram um ponto de atenção, mas há rumores de que essa nova versão poderá utilizar uma bateria semi-sólida, capaz de oferecer impressionantes 800 km de autonomia — sim, isso mesmo! Porém, a SAIC ainda não confirmou nada oficialmente, então vamos aguardar.

Por último, vale comentar que as vendas do MG4 têm enfrentado dificuldades na China, com apenas 10 unidades vendidas em junho de 2025. Com essa atualização, a expectativa é que o modelo se posicione melhor frente aos concorrentes nesse segmento crescente de elétricos. Afinal, todo amante de carro quer ver seu modelo favorito brilhando nas ruas, não é mesmo?