Christina Rocha critica desorganização no SBT: “Desgaste”

Christina Rocha, apresentadora conhecida por seu trabalho no SBT, expressou suas preocupações sobre a situação atual da emissora. Em uma entrevista ao programa de Flávio Ricco, ela comentou que a rede parece estar em um momento de transição, buscando um novo formato, mas isso pode prejudicar sua conexão com o público que sempre a apoiou.

A apresentadora revelou que o retorno ao programa “Casos de Família” não foi uma decisão fácil. Antes de aceitar a proposta, ela participou de seis reuniões com a direção do canal. Apesar de seu carinho pelo programa, ela reconheceu que seu formato atual já apresentava sinais de desgaste.

Outro ponto destacado por Christina foi a mudança do programa para os sábados, o que a deixou desconfortável. Ao ser informada sobre essa nova grade, ela sugeriu algumas alterações e até uma nova atração que poderia se encaixar melhor nesse espaço. No entanto, suas ideias foram rejeitadas pela emissora, que não tinha planos de reformular o programa.

Atualmente, os episódios exibidos foram gravados até fevereiro, quando “Casos de Família” ainda era um programa diário. Christina nota que a diferença entre o que foi gravado e o que está sendo exibido evidencia a incerteza que enfrenta a emissora nos bastidores.

Além disso, a apresentadora também manifestou sua opinião sobre o aumento do jornalismo na programação do SBT. Ela observou que a emissora está se afastando do que sempre foi sua essência no entretenimento, embora reconheça que é necessário inovar e atrair novos públicos.

Em um desabafo pessoal, Christina comentou que se questionou sobre sua decisão de voltar ao programa. Ela estava vivendo um momento de novas oportunidades fora da emissora, com sua presença ativa na internet e colaborações recentes com a TV Globo, incluindo aparições em programas como “Lady Night” e uma ação ligada ao “BBB 25”.