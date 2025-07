Prêmio chega a R$ 8,5 milhões; confira o resultado

Campinense-PB e Prêmios da Timemania

O time do coração dos apostadores na última rodada da Timemania foi o Campinense-PB. Ao todo, 5.053 apostas ganharam um prêmio de R$ 8,50.

Entre os resultados, cinco apostas acertaram todas as seis dezenas sorteadas, premiando cada uma com R$ 28.149,22. Além disso, 146 apostas fizeram cinco acertos, com cada uma delas recebendo R$ 1.377,16.

O concurso também teve 2.477 apostas vencedoras que acertaram quatro números, com um prêmio de R$ 10,50, e 23.730 apostas que acertaram três números, cada uma levando R$ 3,50.

Como Participar do Próximo Sorteio da Timemania

Para participar do próximo sorteio da Timemania, você precisa fazer uma aposta com dez números e escolher um time do coração. As apostas podem ser feitas nas lotéricas autorizadas pela Caixa Econômica Federal ou no site de loterias do banco. Cada sorteio acontece com sete números e um time do coração sorteado.

As apostas devem ser concluídas até as 19h do dia do sorteio. Fique atento às datas e prepare-se para tentar a sorte!