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Globo anuncia diretores da novela ‘Elas que Lutem’

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Globo define os diretores de 'Elas que Lutem', novela de Daniel Ortiz
Globo define os diretores de 'Elas que Lutem', novela de Daniel Ortiz

A programação de novelas da Globo para os próximos anos começa a se definir de forma mais clara. Após a exibição de “Coração Acelerado”, a emissora planeja lançar “Por Você” em setembro, e em seguida, em março de 2027, será a vez da novela “Elas que Lutem”.

“Elas que Lutem” será escrita por Daniel Ortiz e Victor Atherino, com a direção artística de Fred Mayrink e a direção geral de Adriano Melo. Melo traz consigo uma experiência valiosa, tendo coordenado produções no Globoplay, incluindo títulos como “Tudo por uma Segunda Chance” e “Quando o Coração Entra em Campo”. Seu envolvimento em formatos recentes de dramaturgia destaca seu papel na evolução das narrativas da emissora.

A nova trama focaliza um grupo de mulheres que se encontram em um momento de ruptura. Elas precisarão reconstruir suas vidas depois de enfrentarem desafios pessoais e sociais. A história será centrada em temas de recomeço, união e superação emocional, refletindo a força e a resiliência feminina.

Com a estreia de “Elas que Lutem” prevista para 2027, a Globo continua a formatar sua grade de programação, assegurando que o horário das 7 da noite mantenha a tradição de contar histórias com forte apelo popular e temas atuais. Essa organização nos lançamentos indica um empenho em oferecer tramas que dialoguem com o público, trazendo à tona reflexões sobre a sociedade contemporânea.

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