Xpeng P7 2026 traz luxo e tecnologia a preço acessível

A Xpeng Motors está prestes a lançar o P7 2026, um sedã elétrico que promete ser um grande concorrente no mercado de veículos elétricos premium, disputando com modelos de peso como o Tesla Model 3 e o Xiaomi SU7. E a apresentação oficial está a caminho, trazendo detalhes que vão deixar os amantes de carros empolgados.

O novo P7 tem um design aerodinâmico, com linhas bem marcantes, e foi esculpido sob a orientação do designer francês Rafik Ferrag. Com 5,01 metros de comprimento e uma largura de quase 2 metros, ele se destaca pela estética fastback e uma asa traseira retrátil. Para quem valoriza espaço, o entre-eixos de 3 metros é um convite ao conforto.

No interior, a tecnologia é o foco. O carro vem com o conceito de “ilha tecnológica”, que integra um painel digital de última geração, volante esportivo e uma central multimídia rotativa superinteligente, que responde a comandos de voz e até a gestos. E se você é fã de tecnologia de ponta, o AR-HUD de 87 polegadas provavelmente vai te encantar. Para quem não sabe, esse display é o maior do segmento e projeta informações essenciais diretamente no campo de visão do motorista.

Os bancos dianteiros não são só bonitos, eles são verdadeiros mimos. Com reforços laterais que se ajustam em milissegundos, calefação e até massagem, eles elevam o nível do conforto. E para facilitar ainda mais, o porta-malas pode ser aberto com um simples toque.

O P7 vem em versões com tração traseira e integral. O modelo com tração traseira (RWD) possui um motor de 270 kW, enquanto o de tração integral (AWD) conta com dois motores, totalizando 437 kW. Com uma autonomia que varia entre 702 km a 820 km, dependendo da configuração da tração e da bateria, ele promete viagem longas sem preocupações.

Falando em recarga, todas as versões têm um sistema elétrico de 800V, que permite cargas ultrarrápidas. Para se ter uma ideia, o SUV G7 da Xpeng consegue garantir até 436 km de autonomia em apenas 10 minutos de recarga. Isso é especialmente útil para quem frequentemente pega a estrada e não quer perder tempo.

As baterias utilizadas vêm de fornecedores como EVE Energy e CALB, o que garante que os modelos ofereçam desempenho consistente. O P7 está previsto para ser lançado na China em agosto, e promete ser um marco na estratégia da Xpeng para conquistar o segmento de sedãs elétricos premium.

Após cinco anos em desenvolvimento, designers de várias partes do mundo colaboraram para criar um modelo que tem tudo para brilhar. Para os entusiastas, não seria uma surpresa se o Voyah Passion L surgir como uma alternativa interessante, também com novas atualizações e arquitetura elétrica. Tem muita emoção a caminho no mundo dos sedãs elétricos!