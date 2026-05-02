Globo finaliza gravações de ‘Três Graças’ com comemoração

A gravação da formatura da personagem Joélly, interpretada por Alana Cabral, será uma das cenas mais marcantes do final da novela “Três Graças”. A sequência está prevista para acontecer neste sábado (2) nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e vai marcar o encerramento oficial das gravações da trama.

A cerimônia de graduação contará com a presença de figuras importantes da produção, como os autores Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, que farão pequenas aparições como figurantes entre os convidados. Além deles, os roteiristas Claudia Gomes, Eli Nunes, Márcia Prates e Patrícia Moretzsohn também estarão presentes.

Embora a participação dos autores no final de uma novela não seja tão comum, já houve ocasiões em que isso aconteceu. Por exemplo, Aguinaldo Silva participou do último episódio de “Império” em 2014, quando apareceu em uma cerimônia de lançamento do livro de um personagem.

Na história de “Três Graças”, a formatura de Joélly simboliza a superação de desafios, já que a personagem passou por diversas dificuldades, como uma gravidez na adolescência e o drama do sequestro de sua filha. A conquista do diploma de Medicina é um retrato da mudança na trajetória familiar e será especialmente dedicada à sua mãe Lígia e à sua filha, representando a quebra de um ciclo de falta de oportunidades.

Antes de avançar sete anos no tempo, a novela mostrará a justiça sendo feita com a prisão de vilões como Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos, e Ferette, vivido por Murilo Benício. Outro momento aguardado é o casamento de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, com Paulinho, papel de Romulo Estrela.

A emissora não divulgou detalhes sobre os últimos episódios, mantendo sigilo sobre a conclusão da história de Arminda, personagem de Grazi Massafera, que deve ter um final surpreendente. Em um momento sozinha, ela revelará que está fingindo estar descontrolada.

Outras surpresas estão reservadas para o final. Gerluce receberá uma pena leve após o julgamento pelo roubo da estátua, convertida em serviços comunitários. Após o salto temporal, ela também terá um filho com Paulinho, notícia que será ligada à celebração da formatura de Joélly.

A expectativa é que “Três Graças” termine com uma média de 22,5 pontos de audiência na Grande São Paulo. Apesar de estar abaixo da média histórica deste horário, a novela foi bem recebida, conquistou prêmios e gerou grande discussão nas redes sociais.

O último episódio vai ao ar no dia 15 de maio, e após isso, a faixa das nove da emissora será ocupada por “Quem Ama Cuida”, nova novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Além do final na TV, os fãs poderão acompanhar um projeto especial intitulado “Turnê Três Graças”. Este projeto musical trará o elenco para experiências ao vivo, ligadas ao universo da novela, oferecendo uma forma de celebrar a história e a música que a cercou. Assim, “Três Graças” se despede com um duplo evento: o fim da trama e uma nova experiência musical.