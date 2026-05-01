‘Avenida Brasil’ eleva audiência, mas não atinge expectativas

Reprise de “Avenida Brasil” apresenta crescimento modesto, mas ajuda a alavancar “A Nobreza do Amor”

A novela “Avenida Brasil”, que voltou a ser exibida no programa de reprises da Globo, teve um pequeno aumento em sua audiência. No primeiro mês, a trama, escrita por João Emanuel Carneiro, alcançou uma média de 13,6 pontos na Grande São Paulo. Esse número superou a audiência de “Rainha da Sucata”, que obteve 13,3 pontos nas suas quatro primeiras semanas, porém, ainda ficou aquém do sucesso que “Avenida Brasil” já havia mostrado em reprises anteriores.

Esse crescimento, embora positivo, é considerado modesto para uma novela que é um dos grandes sucessos da dramaturgia da emissora. A diferença de audiência entre as duas novelas foi de apenas três décimos, resultando em um aumento de 2,3% em comparação com “Rainha da Sucata”.

A trama ainda está em fase inicial, com o clímax envolvendo a vingança da personagem Nina, interpretada por Débora Falabella. Até o momento, sua história se desenrola com ela infiltrada na casa de Tufão, papel de Murilo Benício, enquanto Nilo, vivido por José de Abreu, já conhece suas intenções em relação a Carminha, interpretada por Adriana Esteves. O embate entre Nina e Carminha é aguardado como um momento crucial que pode revitalizar a audiência da reprise.

Apesar de não ter alcançado os números esperados, “Avenida Brasil” já está influenciando positivamente a trama “A Nobreza do Amor”, que é exibida às seis horas da tarde. Esta novela, que ainda busca consolidar sua audiência, tem mostrado um crescimento constante nas últimas cinco semanas, chegando a 17,8 pontos entre os dias 20 e 25 de abril de 2026.

“Avenida Brasil” foi exibida originalmente em 2012 e agora está em sua segunda reprise na Globo. A novela é dirigida por Amora Mautner e José Luiz Villamarim.

A Globo também está se preparando para a continuação da história, que está prevista para janeiro de 2027. Essa nova fase deverá explorar a complexidade da personagem Carminha, levantando questões sobre seu arrependimento. João Emanuel Carneiro pretende investigar se ela realmente mudou ou se sua culpa é apenas uma máscara para encobrir novas vinganças. Para dar continuidade a esse projeto, a Globo recontratou o diretor Ricardo Waddington, enfatizando a importância dessa nova fase de “Avenida Brasil”.