SBT traz Rebelde, Chiquititas e novas novelas em maio

A plataforma de streaming +SBT está preparando uma programação especial para o mês de maio, focando em novelas, entretenimento nostálgico e conteúdo infantil. As atrações incluem despedidas e retornos de séries, além de estreias de produções latinas.

Na seção de novelas, a trama “Chiquititas 97” chega ao fim no dia 1º de maio. Para marcar esse momento, no dia seguinte, o público poderá assistir ao especial “Sempre Chiquititas”, que traz os melhores momentos e participações do elenco da série em programas anteriores do SBT. Também será lançado um episódio inédito de um podcast com Vivian Nagura, que interpretou Bel, e Bia Botelho, que viveu Ana. Neste episódio, elas compartilham histórias e curiosidades dos bastidores da novela.

No dia 3 de maio, os fãs de “Rebelde” podem se preparar para o “Especial RebelDia”, que celebra o retorno da série à grade da programação. A atração incluirá uma seleção de participações memoráveis do grupo no SBT.

A partir do dia 4 de maio, o canal de novelas latinas passará por mudanças. “Rebelde” retornará, junto com as estreias das novelas venezuelanas “Coração Traído” e “Pele Selvagem”. Mais tarde, no dia 19 de maio, “Acorrentada” fará sua estreia, substituindo “A Mulher Perfeita”.

A nostalgia também vai marcar a programação do +SBT Raiz. Em 2 de maio, será exibido o “Especial Shakira”, que comemora a visita da artista ao Brasil com momentos dela em programas do canal, ao lado de figuras como Gugu, Hebe e Serginho Groisman. No dia 10, em homenagem ao Dia das Mães, o canal apresentará atrações que celebram a figura materna em vários formatos.

Para o público infantil, o +SBT Kids terá um mês temático. A partir do dia 11, será exibido o “Especial da Luna”, que trará episódios de “O Show da Luna”, onde a personagem explora os países participantes da Copa do Mundo. Durante os dias de jogos do Brasil, o canal também contará com animações brasileiras, destacando produções nacionais.

Além disso, as novelas venezuelanas terão seus primeiros capítulos disponíveis para maratona. “Coração Traído” será lançada no dia 21 de maio com os 20 primeiros episódios, enquanto “Pele Selvagem” chega no dia 28. As novelas que forem exibidas na TV também estarão disponíveis no +SBT após a exibição, permitindo que o público assista às tramas quando preferir.