SBT planeja divulgar novos projetos durante a Copa de 2026

O SBT está se preparando para uma cobertura completa da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho, com sedes no Canadá, México e Estados Unidos. Esta edição do torneio contará com a participação de 48 seleções e 16 cidades-sede, com a abertura marcada para o Estádio Azteca, no México, e a final no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

A emissora não se limitará apenas a transmitir os jogos, mas pretende fazer da Copa uma grande vitrine de lançamentos. Para isso, haverá uma cobertura diária do evento durante os meses de junho e julho, além de ações promocionais que manterão o torneio em destaque, mesmo fora do campo. Isso inclui a criação da “Copinha SBT”, uma competição de futebol onde atores e apresentadores dos programas da emissora formarão equipes e jogarão entre si. As gravações começam nos próximos dias e a primeira partida está prevista para ser exibida aos domingos, dentro do Programa Silvio Santos, a partir de maio.

O formato da Copinha é inspirado no Rockgol, um antigo programa da MTV Brasil que misturava futebol e entretenimento. A ideia do SBT é engajar o público antes do início da Copa, utilizando os elencos de seus programas para promover a cobertura do evento.

A programação da emissora também planeja lançar projetos especiais para celebrar seus 45 anos de história em agosto. Detalhes sobre essas iniciativas ainda estão sendo mantidos em sigilo, mas a emissora quer aproveitar a visibilidade da Copa para preparar o terreno para essas comemorações.

Durante o Mundial, o SBT deverá transmitir 32 jogos ao vivo, em parceria com a N Sports, incluindo todos os jogos da seleção brasileira, independentemente da fase. O time de comentaristas e apresentadores já está definido e inclui nomes como Galvão Bueno, Tiago Leifert, Alexandre Pato, Isa Labate, Mauro Beting, Mauro Naves, Nadine Basttos, Renata Saporito e Wallace Neguerê.

Dessa forma, a emissora está se mobilizando para tornar a Copa do Mundo uma oportunidade única de interação e engajamento com o público, enquanto se prepara para suas festividades de aniversário.