Leo Dias desmente saída da Band e rejeita retorno ao SBT

Leo Dias, apresentador do programa “Melhor da Tarde”, falou sobre rumores de uma possível saída da Band e confirmou que está satisfeito na emissora. Ele também afastou a ideia de retornar ao SBT, canal que deixou em julho do ano passado.

Em uma declaração clara, Leo expressou sua felicidade na Band, ressaltando que, apesar de ter sido bem tratado no SBT, encontrou um ambiente ainda mais acolhedor na atual emissora. “Descobri uma família mais carinhosa, que me compreende”, disse ele.

Ele elogiou as condições de trabalho na Band, afirmando que se sente bem e apoiado. “Aqui eu encontro condições psicológicas para trabalhar e sou muito feliz”, completou. Leo também mencionou Chris Flores, colega de programa, como uma parte importante dessa satisfação.

O apresentador pediu que veículos de comunicação e jornalistas tenham mais cuidado ao divulgar informações sobre sua carreira, ressaltando a importância de checar os fatos antes de publicar rumores. Ao final, agradeceu à equipe de “Melhor da Tarde”, à direção da Band e aos executivos da emissora.

Desde agosto do ano passado, Leo Dias apresenta o “Melhor da Tarde”, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre 14h30 e 16h. Ele reafirmou que pretende continuar no canal e que não esconderia uma eventual negociação ou mudança de emissora.