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‘Viver Sertanejo’ comemora Dia Nacional do Sertanejo com Daniel

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'Viver Sertanejo' celebra o Dia Nacional do Sertanejo com Daniel e convidados
'Viver Sertanejo' celebra o Dia Nacional do Sertanejo com Daniel e convidados

Neste domingo (3), o programa Viver Sertanejo celebrará o Dia Nacional do Sertanejo com uma edição especial. Apresentado por Daniel, o programa tem como objetivo explorar as ligações entre a tradição, a memória afetiva e as novas interpretações desse gênero musical.

Entre os convidados, destaca-se o projeto Cê Tá Doido, que reúne os artistas Ícaro & Gilmar, Humberto & Ronaldo e Panda. A proposta do grupo é revisitar canções populares, oferecendo novas arranjos e interpretações que respeitam a essência das obras. Durante o programa, eles apresentarão sucessos como a famosa música Tempo Perdido.

Além da música, o programa também irá abordar a dramaturgia. Filipe Bragança marcará presença para falar sobre seu personagem, João Raul, na novela Coração Acelerado, que é um famoso cantor sertanejo. Para se preparar para o papel, Filipe se inspirou no universo musical e buscou referências no estilo de artistas como Panda. Ele também mergulhou no repertório de estrelas do sertanejo, como Maiara & Maraisa e Ana Castela, com quem gravou músicas que integram a trilha sonora da novela.

O Viver Sertanejo vai ao ar aos domingos, logo após o programa Globo Rural. A produção é supervisionada por Nathália Pinha, com Matheus Pereira na produção executiva, Rafael Boucinha na direção, Gian Carlo Bellotti na direção artística e Monica Almeida na direção de gênero.

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