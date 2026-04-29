Marcia Fu e Netinho de Paula concorrem a prêmio no ‘Boom!’

Neste domingo, o programa de desafios “Boom!” será exibido a partir das 14h. Sob a apresentação de Tom Cavalcante, a edição traz uma disputa emocionante entre duas equipes que busca alcançar a tão cobiçada bomba dourada, com um prêmio total de até R$ 100 mil.

De um lado, a ex-jogadora de vôlei e apresentadora Marcia Fu lidera o time roxo. Ao seu lado, ela conta com a participação de Virna, também ex-atleta, e os amigos Max e Nakao. O grupo se prepara para enfrentar uma série de perguntas de conhecimentos gerais.

Do outro lado, o cantor Netinho de Paula comanda o time laranja. Ele participa da competição ao lado de seus três filhos: Levi, Vini e Dudu. Juntos, eles têm a missão de desativar as bombas e acumular dinheiro ao longo do jogo.

A dinâmica do programa é organizada em três fases, cada uma com bombas de diferentes cores: pretas, prateadas e uma bomba-relógio, todas com recompensas variáveis. O objetivo é simples: cortar os fios das respostas erradas e manter o fio ligado à resposta correta. Contudo, um erro pode ser desastroso. Se um participante cortar o fio da resposta certa, a bomba explode em uma explosão colorida, levando o time a sentir o impacto da rodada.

Ao final das três etapas, apenas a equipe com o valor mais alto poderá avançar para a bomba dourada, que oferece um prêmio de R$ 50 mil.

A atração mantém o equilíbrio entre competição, humor e tensão, características fundamentais do formato. A produção é realizada pela Boxfish, sob a direção de David Feldon e a direção artística de Cesar Barreto. Além da transmissão nas tardes de domingo, os episódios completos também estarão disponíveis na plataforma de streaming da emissora.