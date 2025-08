Bolsa Família faz pagamento extra de R$ 108 em agosto

Neste mês de agosto, quem recebe o programa Bolsa Família e outros benefícios sociais vai ganhar um reforço no pagamento. Isso porque, a partir deste mês, será depositada mais uma parcela do Auxílio Gás, uma ajuda bimestral que visa apoiar as famílias de baixa renda na compra do botijão de gás, sem pesar no orçamento.

Atualmente, o valor do Auxílio Gás está em R$ 108. Esse valor é baseado na média nacional calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), refletindo o custo médio de um botijão de gás de 13 quilos. Uma informação valiosa, já que o preço do gás pode variar bastante de região para região.

Os pagamentos do Auxílio Gás, assim como outros benefícios, acontecem de forma escalonada, considerando o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira como ficou o calendário de pagamento em agosto:

NIS final 1: 18 de agosto (segunda-feira) ;

; NIS final 2: 19 de agosto (terça-feira) ;

; NIS final 3: 20 de agosto (quarta-feira) ;

; NIS final 4: 21 de agosto (quinta-feira) ;

; NIS final 5: 22 de agosto (sexta-feira) ;

; NIS final 6: 25 de agosto (segunda-feira) ;

; NIS final 7: 26 de agosto (terça-feira) ;

; NIS final 8: 27 de agosto (quarta-feira) ;

; NIS final 9: 28 de agosto (quinta-feira) ;

; NIS final 0: 29 de agosto (sexta-feira).

Como consultar o Auxílio Gás?

A partir desta terça-feira (5), quem é beneficiário pode conferir se está entre os selecionados para receber o Auxílio Gás. As consultas podem ser feitas de forma bem simples, pelos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Central 111 da Caixa;

Central 121 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS);

Portal do Cidadão da Caixa.

Depois de confirmar que o benefício está disponível, é possível usar o valor. Fique atento, pois o Auxílio Gás não é acumulativo como o Bolsa Família. Se não for utilizado em até 120 dias, o valor volta para o governo.

Próximas datas de pagamento do Auxílio Gás

Lembrando que o Auxílio Gás é pago a cada dois meses, as próximas datas previstas para o depósito do benefício são: