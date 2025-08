Fiat e Volkswagen aumentam vendas com programa Carro Sustentável

O programa “Carro Sustentável” começou sua jornada no dia 11 de julho e já está dando o que falar. A proposta do governo é bem simples: incentivar a produção e a compra de veículos que poluem menos. Para isso, foi liberada a isenção total do IPI para os carros compactos que emitem até 83g de CO₂ por quilômetro, são feitos com mais de 80% de materiais recicláveis e, claro, são fabricados aqui no Brasil. Além disso, a novidade do “IPI Verde” vem para garantir uma forma nova de calcular o imposto.

Em apenas um mês, a mudança já impactou as vendas dos populares. A Fiat, por exemplo, se deu muito bem ao incluir os modelos Mobi e Argo na lista. Em julho, o Mobi teve um aumento de 27,6% nas vendas, alcançando nada menos que 8.099 unidades. O Argo foi ainda melhor, com uma alta impressionante de 37,7%, totalizando 9.966 emplacamentos. Quem já teve um Mobi sabe que ele é uma opção prática e econômica para o dia a dia, perfeito para enfrentar o trânsito das cidades grandes.

A Volkswagen também ficou contente com os resultados. O Polo, seu carro queridinho no programa, aumentou as vendas em 12,6%, chegando a 12.940 unidades. E não é só isso, ele foi o carro mais vendido do Brasil em julho! Para quem curte um hatch esperto, o Polo continua sendo uma das excelentes opções do mercado.

Mas nem tudo são flores. A Renault, que apostou apenas no Kwid, viu suas vendas despencarem 30,1% em comparação a junho, com apenas 3.726 unidades. Um desempenho decepcionante que não deve ter agradado aos fãs do modelo.

A Chevrolet trouxe resultados mistos. O Onix, que sempre é uma escolha popular, cresceu 13,2%, vendendo 7.689 unidades. Mas o Onix Plus teve uma queda de 11,1%, fechando o mês com 3.108 unidades emplacadas. A Hyundai também passou por altos e baixos: enquanto o HB20 caiu de 6.917 para 5.519 unidades, o HB20S teve uma leve alta, conseguindo 2.638 emplacamentos.

Esses resultados demonstram que as medidas de incentivo fiscal podem realmente transformar o mercado rapidamente. Agora, o desafio será manter esse impulso e garantir que os modelos mais ecológicos ganhem cada vez mais espaço nas ruas e nas preferências dos motoristas. Cada vez mais, a escolha de um carro vai além do estilo e desempenho, e sim da contribuição que podemos dar para um planeta mais verde.