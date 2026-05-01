‘Em família com Eliana’ tem Daniel e Kenya Sade em competição musical

Neste domingo, dia 3, o programa “Em Família com Eliana” traz mais uma etapa da sua competição musical, com a participação de três novas famílias: a Vilas Boas, do Ceará; a Cristelo, do Rio de Janeiro; e a Trevisan, de São Paulo. O objetivo de cada grupo é conquistar uma vaga na próxima fase, onde se enfrentarão a família Venina, de Minas Gerais, e a família Moreira, do Pará.

O painel de jurados contará com a presença de Daniel, Kenya Sade e Serginho Groisman, proporcionando uma atmosfera familiar, já que Aline e Lara, esposa e filha de Daniel, também estarão no palco. Além disso, Regina, a mãe de Kenya, acompanhará a edição.

Durante o programa, Daniel se apresentará cantando sucessos como “Jiripoca Vai Piá”, “Adoro Amar Você” e “Meu Maior Sucesso É Você”. Um momento especial será reservado para sua filha Lara, que fará uma performance da famosa música “Dancing Queen”, do grupo ABBA, e revelará sua decisão de seguir carreira na música.

Cada família traz sua própria identidade musical para a competição. A família Vilas Boas, de Fortaleza, é composta por Edinho e seus filhos Yayá e Vinícius, que vão mostrar um repertório com clássicos da música brasileira e influências nordestinas. A família Cristelo, do Rio de Janeiro, formada por Tay, Glaucio e o filho Lucas, se destaca com apresentações de pop e rock internacional. Já a família Trevisan, de Bauru, traz Fábio e as filhas Thalita e Eliza, focando no gênero sertanejo.

Fora da competição, Eliana fará uma visita a Londrina, no Paraná, para conhecer a casa de Luan Pereira. Durante essa visita, o cantor compartilhará detalhes de sua rotina pessoal em um quadro exclusivo. Essa interação dará origem ao spin-off “Em Família com Eliana: Pode Entrar”, que incluirá entrevistas e apresentações musicais com as irmãs de Luan. Este programa será exibido no GNT na terça-feira, dia 5, às 22h45, e estará disponível aos assinantes do Globoplay.

“Em Família com Eliana” é dirigido por Geninho Simonetti e conta com o roteiro de Raq Affonso. O spin-off “Em Família com Eliana: Pode Entrar” tem a mesma equipe de direção e roteiro. Ambas as produções são realizadas pelos Estúdios Globo.