Xpeng lança vendas dos SUVs elétricos G6 e G9 na Europa

A Xpeng está dando um passo ousado ao abrir as vendas dos seus SUVs elétricos G6 e G9 na Europa. Para quem ama tecnologia automotiva, isso é uma ótima notícia! As primeiras entregas estão previstas para o final do verão de 2025 em países como França, Alemanha e Suécia. Mal podemos esperar para ver esses modelos nas ruas!

O G6 fará sua estreia no famoso Goodwood Festival of Speed, que acontece entre 10 e 13 de julho. Já o G9, a versão topo de linha, também está disponível para encomenda e promete agradar, especialmente com a nova Black Edition, que vem com um visual mais esportivo e escurecido.

Tecnologia avassaladora

Ambos os modelos foram projetados sobre uma plataforma avançada de 800V, garantindo motorização elétrica poderosa e inteligente. O G6 tem um alcance impressionante de até 535 km e o G9 surpreende com até 585 km, de acordo com o ciclo WLTP. E se você já passou um sufoco para encontrar uma estação de carregamento, vai adorar saber que a recarga dá um show: de 10% a 80% em apenas 12 minutos!

Mas a segurança também é prioridade. As baterias têm uma estrutura que aguenta temperaturas extremas e são projetadas para durar 30% mais que as versões antigas. Isso ganha ainda mais importância para quem se preocupa com a durabilidade e a segurança nas estradas.

Design que impressiona

No quesito design, o G6 se destaca com um estilo esportivo e aerodinâmico, enquanto o G9 traz uma aparência elegante com 4,89 m de comprimento que realmente chama atenção. É aquele tipo de carro que se você der uma volta no quarteirão, vai receber olhares.

Por dentro, o G6 é puro conforto. Com detalhes como painel em madeira, teto estilo camurça e bancos que oferecem aquecimento e massagem, você vai querer passar horas dirigindo. A cabine ainda conta com 571 litros de bagagem—uma ótima opção para quem gosta de pegar a estrada nos fins de semana.

O G9 leva a sofisticação a outro nível. Os materiais internos são de altíssima qualidade, com 95% das superfícies revestidas e bancos de couro Nappa. O sistema de massagem Shiatsu foi desenvolvido com especialistas, tudo para que a sua viagem seja a mais relaxante possível.

Conforto e tecnologia a bordo

Os passageiros no G9 não ficam para trás: conforto com ventilação, aquecimento e até massagem nos assentos. O espaço é generoso, com um porta-malas que varia de 660 litros a 1.576 litros quando os bancos são rebatidos. Quem nunca ficou encrencado para acomodar as malas na viagem de férias?

O isolamento acústico é de cair o queixo, com níveis de ruído interno baixos tanto parados quanto em movimento. E o teto de vidro triplo ajuda a manter a temperatura lá embaixo, perfeito para enfrentar aquele calorão.

A dirigibilidade é outro ponto forte. O G9 possui suspensão pneumática que se ajusta automaticamente, trazendo mais estabilidade nas curvas. Para quem gosta de mais emoção ao volante, os freios de alta performance fazem a distância de parada ser apenas 33,9 metros a 100 km/h—um verdadeiro alívio em situações de emergência.

Tecnologia pra não deixar a desejar

O G6 e o G9 vêm equipados com chip Qualcomm Snapdragon 8295, que garante um cockpit digital imersivo e repleto de assistências avançadas. E quem não ama a ideia de um estacionamento automático? Além disso, é possível controlar algumas funcionalidades do carro pelo smartphone e o uso de comandos de voz torna tudo ainda mais prático.

As novidades não param por aí! O novo volante sensível ao toque e a iluminação ambiente no interior ajudam a criar uma atmosfera mais agradável. Esses detalhes fazem a diferença e mostram que a Xpeng está realmente focada em tecnologia.

Com esses lançamentos, a Xpeng mostra que está preparada para conquistar o mercado europeu, trazendo SUVs que combinam desempenho e recursos inteligentes. Enquanto isso, a concorrência no mercado chinês também está se aquecendo, especialmente com novas marcas como a Xiaomi.