Nova VW Amarok alcança 5 estrelas no Euro NCAP

Cada vez mais rigoroso, o Euro NCAP, famoso teste de segurança que avalia os novos modelos vendidos na Europa, deu notas para alguns carros que são conhecidos por aqui. E adivinha? Uma picape que vai dar origem à nova geração da VW Amarok já está nos holofotes, com lançamento previsto para 2027.

Essa picape se chama Maxus eTerron 9 (ou MG P9 na Europa) e é uma opção elétrica muito bem cotada. A SAIC, fabricante chinesa, se destacou nesse teste, alcançando o cobiçado selo de cinco estrelas. Para quem ama números, o modelo obteve 91% de proteção para ocupantes adultos, 87% para crianças, 75% na proteção de pedestres e 83% na eficiência dos sistemas de assistência à condução, conhecidos como ADAS.

Os testes feitos incluem impactos frontais, laterais e até impacto com postes. A Maxus eTerron 9 segurou o tranco, com o compartimento de passageiros se mantendo estável, garantindo a proteção de áreas críticas do corpo dos ocupantes. Nos testes laterais, a picape brilhou, recebendo notas máximas.

Em relação a crianças, o modelo também teve desempenho exemplar. Ele permite desativar o airbag dianteiro para cadeirinhas orientadas para trás e ainda possui um alerta para lembrar a presença de crianças.

Quando o assunto são os pedestres e ciclistas, a picape mostrou que se preocupa. A proteção foi boa em várias partes do carro, embora tenha havido algumas ressalvas para os pilares do para-brisa e a borda frontal do capô.

Se você é daqueles que dirige muito na cidade ou pega a estrada em família, esses recursos de segurança realmente podem fazer diferença no dia a dia. O destaque fica para o sistema de frenagem autônoma, que funcionou direitinho em vários cenários, evitando colisões com pedestres e até ciclistas.

## Picape Gerará Nova Amarok

Agora, falando sobre a nova Amarok, que será produzida na Argentina, ela promete seguir um caminho diferente. A fábrica já começou a fazer testes com essa picape, que, como a Maxus, também apresentará uma nova plataforma. Diferente da geração atual, com 15 anos de mercado, essa nova versão terá uma estrutura monobloco e um chassi mais robusto, garantindo conforto na direção e economia de peso.

Você já imaginou como será dirigir uma picape que é um pouco maior que a versão atual da Amarok? A Maxus é maior, com 5.500 mm de comprimento, 2.005 mm de largura e 1.860 mm de altura, além de uma distância entre-eixos de 3.300 mm. Para quem gosta de espaço, isso é música para os ouvidos.

E o que esperar da mecânica? A nova plataforma permitirá a instalação de motores a gasolina, híbridos e até elétricos, então podemos dizer adeus ao bom e velho V6 turbodiesel, já que mais opções de motorização estão a caminho.

A chegada dessa nova geração está agendada para 2027 na Argentina, e logo depois deverá desembarcar aqui no Brasil. É uma expectativa e tanto para os apaixonados por picapes e pela poderosa Amarok!