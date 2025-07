Empresas chinesas destinam bilhões ao delivery e IA no Brasil

As empresas chinesas estão de olho no Brasil e ampliando seus investimentos em áreas como delivery, inteligência artificial e mineração. Essa movimentação positiva surge durante os encontros do Brics em 2025, onde essas empresas expressaram o desejo de expandir suas operações no nosso país. O que chama a atenção é o acesso a mercados emergentes e a possibilidade de condições regulatórias vantajosas.

Essa troca visa fortalecer a cooperação tecnológica entre Brasil e China, atendendo à crescente demanda por soluções digitais. O que podemos esperar disso? Vamos conferir!

Expansão no mercado de delivery

O setor de delivery no Brasil, que cresceu bastante durante a pandemia, se tornou um atrativo para empresas como a Meituan. Com um investimento previsto de R$ 5,6 bilhões, a empresa pretende operar pelo aplicativo Keeta.

O plano é audacioso: gerar até 100 mil empregos indiretos e criar de 3 mil a 4 mil empregos diretos em centrais de atendimento no Nordeste. Isso não só promete movimentar a economia local, mas também posiciona o Brasil como um ponto estratégico na América Latina para a empresa.

Aplicações de inteligência artificial

A inteligência artificial é um dos focos principais dos investimentos, com empresas mirando em melhorias logísticas e na personalização da experiência do usuário. A ideia é usar algoritmos avançados para automatizar operações, tornando os centros de distribuição mais eficientes.

Uma parte importante dessa estratégia inclui colaborações com universidades brasileiras. O objetivo é fortalecer o intercâmbio tecnológico e capacitar profissionais locais para que possam utilizar essas novas ferramentas no cotidiano das empresas.

Avanços na mineração

O setor de mineração também está recebendo muita atenção. Empresas chinesas estão fazendo negócios em estados com abundância de recursos naturais, como Alagoas. Um exemplo é o Baiyin Nonferrous Group, que adquiriu a mina de cobre Serrote.

Esse investimento, que gira em torno de R$ 2,4 bilhões, visa explorar minerais que são essenciais para tecnologias inovadoras e energias renováveis. Essa movimentação integra ainda mais as economias da China e do Brasil, criando vinculações vantajosas para ambos os lados.

Projeções e investimentos

Atualmente, os investimentos chineses no Brasil já somam aproximadamente R$ 27 bilhões, abrangendo áreas como montadoras e projetos de energia renovável. Um dos exemplos mais destacados é o da CGN, que está investindo R$ 3 bilhões em um hub de energia no Piauí, promovendo a geração de mais de 5 mil empregos.

Essa relação entre Brasil e China continua se fortalecendo, com novos acordos surgindo a cada momento e prometendo um desenvolvimento econômico em conjunto. Essa integração torna o Brasil um parceiro estratégico importante, criando bases sólidas para o crescimento e a colaboração entre os países.