Xpeng inicia produção do X9 na Indonésia em julho

A Xpeng, essa montadora chinesa que vem ganhando destaque no mercado de elétricos, acaba de dar um passo importante na sua expansão global. Eles anunciaram que a produção do X9 MPV vai acontecer na Indonésia a partir de julho, marcando a primeira vez que a fabricante faz algo fora da China.

Esse X9, que já está com a direção do lado direito, começou a ser vendido por lá a um preço inicial de 9,9 bilhões de rupias, algo em torno de US$ 60.980. A fábrica vai ficar em Jacarta, e a notícia veio diretamente da conta oficial da Xpeng no Weibo.

Para quem está de olho no mercado, vale lembrar que a pré-venda do X9 e do SUV G6 começou em março. Na mesma onda, a Xpeng revelou que pretende fabricar localmente, tornando a Indonésia o primeiro país a receber uma fábrica fora de casa. O mercado de elétricos está bombando, e o sucesso de modelos como o BYD Atto 3, que já passou da marca de 1 milhão de unidades vendidas pelo mundo, só mostra o potencial.

O X9 fez sua estreia na China em janeiro de 2024 e, em abril do ano seguinte, já ganhou uma nova versão. O plano é que o modelo também bata à porta da Europa no segundo semestre de 2025. Dentro da China, o X9 2025 é oferecido em quatro versões, com preços que vão de RMB 359.800 a RMB 419.800, o que fica entre US$ 50.200 e US$ 58.600.

A Xpeng não está sozinha nessa corrida; outras montadoras, como a Geely, estão ampliando suas operações, levando o SUV elétrico EX5 para a Grécia, por exemplo. A escolha da Indonésia é estratégica, já que o país tem um grande potencial para o mercado elétrico. Eles almejam produzir 400 mil veículos elétricos até 2025 e seguir para 1 milhão até 2035. Para a Xpeng, a Indonésia é a porta de entrada para o Sudeste Asiático.

A estratégia da Xpeng é bem audaciosa. Eles querem atuar em mais de 60 países e regiões ainda este ano, com a meta de que metade das vendas venha de fora da China nos próximos dez anos. Para dar um exemplo de como as coisas estão se movendo, em 2024, o X9 representou 11,39% das entregas da marca, com 21.653 unidades vendidas. No total, foram 190.068 veículos entregues, conforme informações do CnEVPost.

E tem mais: só em maio, a Xpeng entregou 33.525 veículos, um impressionante aumento de 230% em relação ao mesmo mês no ano anterior. O X9 fez um bom papel nesse crescimento, com 3.227 unidades entregues, ficando só atrás das 3.946 que foram enviadas em março. Enquanto a Xpeng continua ganhando terreno, o cenário na China se mostra misto, com a Nio apresentando crescimento e a Tesla levando uma leve queda nas vendas.