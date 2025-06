CATL quer ampliar sistema de troca de baterias de carros

A gigante chinesa CATL, famosa por ser a maior fabricante de baterias para veículos elétricos do mundo, está de olho no mercado europeu. A empresa planeja expandir sua inovadora tecnologia de troca rápida de baterias, chamada Choco-SEB, que promete substituir uma bateria em apenas 100 segundos. Imagina só: em vez de esperar horas para recarregar, você para em uma estação e em menos de dois minutos está pronto para pegar a estrada de novo!

Em uma conversa recente com o Financial Times, Jiang Li, um dos representantes da CATL, comentou sobre as ambições da empresa. Para ele, a Europa tem um potencial enorme, especialmente no que diz respeito à redução de custos de baterias e, consequentemente, de carros elétricos. Ele acredita que, assim que a CATL instalar 10 mil estações de troca na China, será hora de levar esse modelo para o continente europeu.

Mas é claro que nem tudo são flores. Li reconhece que existem alguns obstáculos geopolíticos a superar para estabelecê-los na Europa, mas a CATL está aberta a parcerias, especialmente na área de pesquisa e desenvolvimento. Afinal, se carros como o BYD Atto 3 já venderam um milhão de unidades ao redor do mundo, é porque o mercado está em ascensão.

No mês passado, a empresa começou a operar os primeiros veículos com as novas baterias Choco-SEB em Chongqing, na China. Os primeiros carros a serem equipados foram táxis Changan Oshan 520 com baterias LFP de 56 kWh. E o que é mais interessante? As estações de troca que estão sendo utilizadas conseguem armazenar até 30 baterias e fazer até 822 trocas por dia. Cada troca, como já falei, leva só 100 segundos, e o custo do serviço é bem em conta, cerca de 0,1 yuan por quilômetro, ou US$ 0,014.

Essas baterias Choco-SEB são bem práticas. Com um design que lembra barras de chocolate, oferecem autonomia de até 500 km na versão 20# e 600 km na versão 25#. E, para quem gosta de tecnologia, elas são compatíveis com diferentes químicas, como LFP e NMC.

A CATL lançou sua tecnologia de troca de baterias em 2022 sob a marca Evogo, mas não teve o sucesso esperado. Entretanto, a empresa não desanimou e reformulou o projeto, apresentando a segunda geração da Choco-SEB no final de 2024. Enquanto isso, as vendas de veículos elétricos na China continuam crescendo, enquanto a Tesla vê uma leve queda nas vendas.

Atualmente, Chongqing já conta com 34 estações de troca em funcionamento e a CATL planeja instalar mais 16 até o final de 2025, solidificando a cidade como um centro de testes para essa tecnologia inovadora. O plano é audacioso: a empresa deseja alcançar 1.000 estações ainda em 2025, passar para 10.000 em três anos e, no longo prazo, chegar a impressionantes 30.000. Para efeito de comparação, a Nio, atualmente líder nesse setor, possui 3.376 estações na China desde 2018.

Antes de focar na Europa, a CATL ainda firmou um acordo com o FAW Group para desenvolver uma rede de estações em Hong Kong, mostrando que está seguindo um plano de expansão internacional passo a passo. E não para por aí! A CATL também está se aventurando no mercado de robotaxis com uma nova joint venture que envolve um investimento de US$ 177,5 milhões.

E, se você é apaixonado por carro, deve estar tão animado quanto eu para ver como essas inovações vão impactar nosso dia a dia ao volante!