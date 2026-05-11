Haonê Thinar estreia em novela das nove da TV brasileira

A atriz Haonê Thinar, conhecida por seu papel como Pam na novela “Dona de Mim”, foi escalada para a próxima novela das nove da TV Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”. Na nova trama, ela dará vida a Sheila, a secretária da clínica administrada pelos personagens Rafael, interpretado por João Vitor Silva, e César, papel de Rainer Cadete. A história ainda contará com a participação especial de Paulo Reis, que interpretará um médico na clínica.

A clínica é um dos importantes cenários da narrativa. Rafael é filho de Pilar, vivida por Isabel Teixeira, que é uma das vilãs da história. Além disso, Rafael tem uma irmã, Brigitte, interpretada por Tata Werneck, que desenvolve uma obsessão por César. Ele também possui outra irmã, Ingrid, papel de Agatha Moreira, que busca novas experiências através de aplicativos de relacionamento.

O enredo central de “Quem Ama Cuida” gira em torno de Arthur, um milionário do setor de joias, interpretado por Antonio Fagundes. Ele vive isolado e carrega o luto pela morte da esposa e o desaparecimento do filho, Heitor, papel de Renato Góes. A vida de Arthur toma um novo rumo quando decide se casar com Adriana, uma fisioterapeuta interpretada por Leticia Colin. O objetivo de Arthur é tornar Adriana sua herdeira.

No entanto, o casamento logo se transforma em um pesadelo. Arthur é assassinado logo após a cerimônia, e Adriana é injustamente acusada do crime. Condenada, ela passa anos na prisão e, ao ser libertada, parte em uma missão para provar sua inocência e buscar justiça.

A inclusão de Haonê Thinar no elenco reforça o núcleo da clínica e destaca o percurso da protagonista, que será marcado por temas como perda, injustiça e vingança. “Quem Ama Cuida” é uma obra idealizada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com estreia marcada para 18 de maio. A novela sucederá “Três Graças” e promete trazer uma mistura de drama familiar com suspense, mantendo a proposta da Globo para o horário nobre.