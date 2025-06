Furto de Corvette Z06 acaba com carro preso em janela

Um ladrão resolveu tentar a sorte e se aventurou a roubar um Chevrolet Corvette Z06 em Los Angeles, na Califórnia. Mas o que parecia uma fuga de filme acabou virando um fiasco: o carro ficou preso na janela da concessionária, com as rodas dianteiras suspensas no ar. Imagina a cena! Essa confusão rapidamente viralizou nas redes sociais.

A história começou com o suspeito utilizando uma scooter elétrica para quebrar a vitrine da concessionária. Depois de invadir o lugar, ele conseguiu encontrar as chaves do Z06, mas como entrou pelo buraco, achou que também poderia sair por ele. Spoiler: não deu certo.

### Início da Aventura

Assim que ele tentou atravessar a janela com o carro, o Corvette acabou emperrando no batente de metal. Resultado? O pobre esportivo ficou com a frente pendurada para fora do prédio, causando danos à estrutura e, claro, ao próprio carro. Olha, quem já teve que passar por um buraco estreito sabe que nem sempre basta ser rápido — às vezes, é preciso ter cuidado e noção.

### O Poder do Corvette Z06

Esse modelo específico, o Corvette Z06 2025, não é apenas bonito, mas também uma verdadeira máquina, avaliada em cerca de US$ 165 mil. Ele vem com um pacote de desempenho Z06 Ultimate Performance, que inclui acabamento em fibra de carbono e um sistema que levanta o eixo dianteiro. É uma obra-prima da engenharia automotiva. Mas, como o próprio caso demonstra, até os melhores têm seus limites, e definitivamente, esse carro não foi feito para escapar por janelas.

### Justiça em Ação

A polícia foi rápida no gatilho e conseguiu prender o ladrão no local. Ele não teve sorte: agentes de segurança da Universidade do Sul da Califórnia (USC) chegaram antes mesmo das autoridades. Agora, as investigações estão em andamento para entender o que motivou essa tentativa de furto e avaliar os prejuízos.

Então, fica a lição para quem ama carros: sempre que for pegar a estrada, vale a pena checar cada detalhe. Afinal, um bom carro exige cuidado e respeito. Mais um lembrete de que as aventuras do dia a dia podem render boas histórias — só que talvez sem o toque de um ladrão!