Xpeng G7 será lançado no mercado em 3 de julho

A Xpeng está prestes a fazer barulho no mercado com o lançamento do SUV elétrico G7, agendado para o dia 3 de julho, às 19h30. A novidade foi anunciada no perfil oficial da marca no Weibo, logo após o sucesso estrondoso do YU7, o primeiro SUV elétrico da Xiaomi, que chegou às lojas no final de junho.

O G7, que foi apresentado em 11 de junho, já está em pré-venda por 235.800 yuans, algo em torno de R$ 32.880. Ele ocupa uma posição intermediária entre o G6 e o G9, o modelo topo de linha da Xpeng. Para você ter uma ideia da empolgação, em menos de uma hora, o G7 já contava com mais de 10 mil pré-encomendas. É de fazer qualquer amante de carro ficar de olho!

Inovações Tecnológicas do G7

Uma das grandes promessas do G7 é a tecnologia de ponta que ele traz. O SUV vem equipado com três chips Turing AI desenvolvidos pela própria Xpeng. Eles oferecem uma capacidade de computação impressionante, com mais de 2.200 TOPS. Se você está pensando em um carro com inteligência artificial, esse é o primeiro que promete nível L3 no mercado, algo que pode mudar a forma como dirigimos.

E não para por aí! O G7 conta com um sistema AR-HUD, que projeta informações diretamente no para-brisa. Já imaginou? Isso facilita muito a leitura das informações enquanto você está na estrada. Ou seja, nada de tirar os olhos da pista. Também tem um chassi inteligente que antecipa as condições da estrada, ajudando a tornar a condução mais suave. Quem já pegou uma estrada cheia de buracos sabe como isso pode ser valioso!

O Sucesso do Xiaomi YU7

Enquanto isso, o YU7 da Xiaomi não ficou atrás, estreando em 26 de junho com preços a partir de 253.500 yuans. A recepção foi nada menos que espetacular: 200 mil pedidos em apenas três minutos e um total de 240 mil em 18 horas. Para quem curte SUV elétrico, a concorrência está pegando fogo!

O YU7 deixou claro que não veio apenas para participar. Ele se tornou uma referência de preço no segmento de SUVs elétricos na China, até desbancando o Tesla Model Y, que reinava soberano. Impressionante, não é?

Um Olhar Sobre a Concorrência

Antes do lançamento do G7, o CEO da Xpeng, He Xiaopeng, comentou que ambos os SUVs, G7 e YU7, têm propostas distintas e atendem públicos variados. Ele acredita que esses modelos juntos podem transformar o cenário atual, que até então era dominado por um único modelo. Assim, temos uma nova era de SUVs elétricos se formando, cheia de opções e tecnologia de ponta para todo tipo de motorista.

A disputa promete ser acirrada, e com tantas novidades no mercado, os aficionados por carros não têm como não se empolgar!