Gabarito extraoficial da PF para agente administrativo

Neste domingo, 29 de junho, foram realizadas as provas do concurso público para a área administrativa da Polícia Federal (PF). De acordo com o edital do concurso, os candidatos tiveram 4 horas e 30 minutos para concluir as avaliações.

Para ajudar os participantes a aliviarem a ansiedade sobre seu desempenho, professores especializados realizaram a correção das provas e divulgaram um gabarito extraoficial. Isso permite que os candidatos tenham uma ideia preliminar de como se saíram nas questões.

O gabarito oficial preliminar será disponibilizado pelo Cebraspe, organizadora do concurso, mas os participantes podem conferir o gabarito extraoficial para uma avaliação inicial. Além disso, os professores também fornecerão dicas de recursos para aqueles que necessitarem de suporte.

A prova abordou diversas disciplinas importantes, que são fundamentais para o desempenho de funções na PF. Confira as disciplinas e os professores responsáveis pela correção:

Língua Portuguesa – Professor Fabrício Dutra Raciocínio Lógico – Professor Brunno Lima Ética no Serviço Público – Professor Tiago Zanolla Noções de Informática – Professor Renato da Costa Noções de Direito Constitucional – Professora Nelma Fontana Noções de Direito Administrativo – Professor Herbert Almeida Atualidades (para a prova discursiva) – Professor Rodolfo Gracioli Noções de Governança Pública – Professora Elisabete Moreira Noções de Gestão de Pessoas – Professor Stefan Fantini Noções de Recursos Materiais – Professor Douglas Schneider Noções de Gestão de Contratos – Professor Fabiano Pereira Legislação Aplicada à Polícia Federal – Professor Antônio Pequeno

A partir de agora, os candidatos podem consultar as respostas das questões corrigidas por esses professores. A lista de perguntas e as respostas corretas estarão disponíveis, permitindo que cada um faça uma autoavaliação.

Esse é um momento crucial para os candidatos, que esperam ansiosos pelos resultados oficiais. A participação no concurso é uma oportunidade de ingressar em uma das instituições mais respeitadas do país, a Polícia Federal, e os participantes estão em busca de garantir suas vagas.

