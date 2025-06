Dora e a busca por Sol Dorado estreia no Brasil em julho de 2025

Dora e a Busca pelo Sol Dourado: Nickelodeon e Paramount+ Anunciam Filme Live-Action

Filme Estreia em 4 de Julho no Paramount+ e 5 de Julho na Nickelodeon

As empresas Nickelodeon e Paramount+ divulgaram um novo filme live-action baseado na popular franquia "Dora". Intitulado "Dora e a Busca pelo Sol Dourado", o longa terá sua estreia no dia 4 de julho no Paramount+ e no dia 5 de julho, às 12h, na Nickelodeon.

Esse filme marca uma nova fase para a série, que celebra seus 25 anos de existência. A produção faz parte da iniciativa chamada "The Great Dora Fiesta", que busca expandir a franquia com diversos conteúdos e experiências para os fãs.

Samantha Lorraine será a protagonista Dora, agora com 16 anos. No enredo, Dora e seus amigos embarcam em uma grande aventura pela selva amazônica em busca do tesouro conhecido como Sol Dorado. Seu objetivo é impedir que esse tesouro caia nas mãos erradas.

O elenco inclui Jacob Rodriguez como Diego, primo de Dora e seu companheiro nas expedições; Mariana Garzón Toro como Naiya, amiga de Diego; Acston Luca Porto como Sonny, o curioso irmão de Naiya; Daniella Pineda como Camila, uma renomada arqueóloga que é uma heroína da infância de Dora; e Gabriel "Fluffy" Iglesias, que dá voz a Botas, o inseparável macaco amigo de Dora. O filme é dirigido por Alberto Belli e escrito por JT Billings.

Além desse filme, a terceira temporada de "Dora" também será lançada em 4 de julho no Paramount+, com um episódio especial em comemoração ao aniversário da série. A nova temporada estará disponível no Nick Jr. a partir do dia 7 de julho, e contará com 26 episódios. Entre as participações especiais, estarão o ator Danny Trejo, que interpretará o Papai Noel, e Jett Gomez, que fará parte da nova história ao lado de seu pai na série.

Outro destaque é o especial "Dora & Diego: Resgates na Floresta Tropical", que terá uma hora de duração e será transmitido no Paramount+ em 30 de setembro. Esse programa focará na história de como Diego conheceu seu amigo, um filhote de onça.

Dora também é agora embaixadora da campanha "Beyond the Backpack", que promove a preparação para o jardim de infância, oferecendo recursos para pais e responsáveis focados em educação.

Adicionalmente, uma nova linha global de produtos, incluindo brinquedos e roupas, está prevista para ser lançada, isso sem contar a parceria com o Rainforest Café para promoções e eventos.

A celebração pelos 25 anos da franquia não para por aí: a Nickelodeon se uniu à Plan International para criar o Fundo Dora, que visa oferecer materiais escolares e suporte a meninas em situação de vulnerabilidade em todo o mundo.

Dora, que estreou em 14 de agosto de 2000, se tornou um fenômeno global e permanece uma das séries de maior sucesso para o público pré-escolar. Com uma audiência em mais de 150 países e traduzida para 32 idiomas, a série já recebeu diversos prêmios ao longo dos anos, consolidando sua importância na cultura pop.

O Paramount+ também disponibiliza a coleção "ExploraDora", que reúne as duas primeiras temporadas da série original e outros conteúdos relacionados à franquia.