Xpeng começa produção do MPV X9 na Indonésia

A Xpeng está dando um passo ousado ao começar a montar seus veículos na Indonésia. Isso mesmo, a marca chinesa agora tem sua produção fora do solo mother e fez o anúncio durante o famoso Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) de 2025. Para marcar essa nova fase, entregou o primeiro Xpeng X9 fabricado localmente a um cliente que, com certeza, vai sentir orgulho de fazer parte dessa história.

O esquema escolhido para essa montagem é o CKD, que é bem simples: as peças chegam desmontadas e são montadas por lá mesmo. Esse método não só ajuda a adaptar os veículos às preferências dos motoristas indonésios, mas também fortalece a presença da Xpeng em um mercado que está explodindo em demanda por carros elétricos na região. Se você já deu uma volta em uma cidade grande na Indonésia, sabe como a mobilidade elétrica pode fazer a diferença.

Durante o evento, a Xpeng não se limitou a apresentar o X9. Eles mostraram também o SUV G6, um carro voador e até um robô humanoide chamado Iron. E se você é daqueles que ama tecnologia, essas inovações são um verdadeiro convite para sonhar com o futuro da mobilidade.

A versão do X9 que chegou por lá é feita especialmente para o lado direito, conforme a legislação local. O preço começa em 9,9 bilhões de rupias, ou cerca de US$ 60.780. Não é à toa que a pré-venda já está a todo vapor desde março. Com certeza, muitos já estão ansiosos para levar esse carrão para a garagem.

He Xiaopeng, o CEO da Xpeng, deixou claro que a ideia é ser mais rápido e atender às demandas dos consumidores indonésios de forma mais eficiente. E para isso, a marca está investindo em centros de experiência em cidades-chave como Jacarta, Bali e Java. Eles querem alcançar 70% dos grandes centros urbanos e 85% das áreas mais populosas da Indonésia até 2025. Se você já pegou um trânsito pesado, entende a importância de estar presente onde o movimento acontece.

O X9, que foi lançado na China em janeiro de 2024, ganhou uma nova versão em abril e está disponível com quatro opções diferentes. Os preços por lá começam em RMB 359.800, o que dá aproximadamente US$ 50.310. E tem mais: a Xpeng já está mirando na Europa, com planos de lançamento ainda este ano.

Só para dar uma ideia do sucesso, em junho passado, o X9 se tornou o MPV mais vendido em Hong Kong. A Xpeng acredita que até o fim de 2025, ele vai ser o líder entre os veículos elétricos premium na região Ásia-Pacífico. E claro, a Xpeng não quer parar por aí. A meta é expandir para mais de 60 países até o fim deste ano. Eles já entregaram mais de 800 mil veículos em 46 países e regiões, aumentando constantemente o portfólio com opções cada vez mais diversas. Afinal, quem não gosta de saber que as opções de carros com IPI zerado começam a partir de R$ 67.290, né?