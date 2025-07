Eminem em ‘Happy Gilmore 2’: entenda seu papel no filme de 2025

"Happy Gilmore 2": Novo Elenco e Regras do Golfe

A tão aguardada sequência do clássico de comédia "Happy Gilmore" está prestes a chegar, e o elenco promete ser ainda mais impressionante. O primeiro filme, lançado há quase 30 anos, contava com Adam Sandler e Julie Bowen nos papéis principais. Christopher McDonald se destacou como Shooter McGavin, um dos vilões mais memoráveis do cinema. O famoso comentarista de golfe Verne Lundquist também fez uma participação especial, assim como o lendário golfista Lee Trevino e o apresentador Bob Barker, que teve uma das cenas mais icônicas da película, onde briga com Sandler. O elenco ainda incluía Ben Stiller, Carl Weathers e Richard Kiel.

Agora, quase três décadas depois, Sandler e o restante do elenco original retornam para a continuação. Além dos já mencionados, novos nomes se juntam ao projeto, como o rapper Bad Bunny e os atletas Travis Kelce e lutadores MJF e Becky Lynch. Entretanto, a maior surpresa para os fãs pode ser o rapper Eminem, que também terá uma participação no filme.

O Papel de Eminem em "Happy Gilmore 2"

Na versão original, o personagem interpretado por Joe Flaherty, conhecido como "torcedor provocador", foi responsável por atormentar o protagonista, Gilmore. Ele o provocava antes de cada golpe e, em um momento dramático, acabou colidindo com Gilmore em seu carro.

Na sequência, Eminem aparece como um competidor no golfe, em um papel que promete trazer um toque humorístico à trama. Em uma de suas cenas, ele confronta Gilmore, chamando-o de "jackass", em uma referência ao provocador do primeiro filme. Eminem está um pouco irreconhecível com um chapéu e uma barba, mas seu momento aparece no trailer, prometendo gerar expectativa entre os fãs.

Contexto do Filme

A história de "Happy Gilmore 2" segue uma linha similar à do primeiro filme. Gilmore busca no golfe uma forma de conseguir dinheiro, desta vez para pagar a escola de balé de sua filha. Após 29 anos sem competir, ele retorna aos gramados e se depara com Eminem, um rival que promete incrementar a trama.

Em entrevistas, Sandler comentou sobre a experiência de trabalhar com Eminem, elogiando sua simpatia e humor. O ator afirmou que ambos se divertiram muito durante as filmagens, resultando em várias cenas engraçadas.

A expectativa para a estreia de "Happy Gilmore 2" é alta, com fãs ansiosos para ver como a história de Gilmore se desenrolará e quais novas surpresas o filme trará.