Honda CB 300F Twister 2026 tem novas cores e ajustes técnicos

A Honda trouxe novidades para os apaixonados por motociclismo com a linha 2026 da CB 300F Twister. Esse modelo é um verdadeiro ícone entre as naked, e a marca não economizou na atualização do visual. Agora, a moto chega com novas cores: azul perolizado, vermelho metálico e cinza metálico, mantendo aquele design esportivo que a galera adora.

Se você está de olho em uma dessas belezuras, fique atento. As concessionárias começam a receber as novas unidades na segunda quinzena de agosto. O preço da versão com freio ABS está saindo por R$ 25.637 nas cores azul e vermelho. Já a versão CBS, que tem um preço mais em conta, custa R$ 24.657, disponível nas opções vermelho e cinza. E o melhor: ambas vêm com três anos de garantia, sem limite de quilometragem. Uma tranquilidade para quem adora rodar!

A Honda CB 300F Twister já mostrou que é sucesso! Lançada em 2023, já passou da marca de 140 mil unidades vendidas. No primeiro semestre de 2025, ela emplacou mais de 31 mil unidades, garantindo o sexto lugar no ranking das motos mais vendidas do Brasil. Não é pouca coisa!

O motor da CB 300F continua sendo um monocilíndrico de 293,5 cm³, refrigerado a ar e com radiador de óleo. Ele conta com quatro válvulas e um câmbio de seis marchas, que faz maravilhas na hora de mudar de velocidade. Se você já pegou um trânsito pesado, sabe a importância de um câmbio esperto!

Quando o assunto é segurança, a CB oferece duas versões de freios. A CBS tem um cáliper dianteiro de três pistões, que age nas duas rodas quando você pisa no pedal traseiro. A versão ABS, por outro lado, atua separadamente em cada roda, o que dá mais controle em situações inesperadas. Ambas vêm com freio traseiro de pistão simples, ideal para o uso diário.

Visualmente, a moto é um espetáculo à parte. O tanque exibe linhas ousadas, e o farol com carenagem minimalista não passa despercebido. A rabeta é afilada, e o banco em dois níveis traz conforto na pilotagem, perfeito tanto para as ruas da cidade quanto para viagens mais longas.

Outra novidade é o painel blackout com tela LCD, que combina modernidade e funcionalidade. A iluminação é toda em LED, e ainda tem uma tomada USB-C, super prática para quem gosta de estar sempre conectado. Ah, e as rodas de liga leve com pneus radiais garantem estabilidade e estilo.

Com tudo isso, a CB 300F Twister se mantém como uma das melhores opções para quem busca uma moto de baixa a média cilindrada, unindo desempenho urbano com um visual que chama atenção. É para se apaixonar ainda mais pelo mundo das motocicletas!