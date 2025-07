Xiaomi YU7 Ultra é flagrado em testes como SUV de alta performance

Protótipos camuflados do SUV esportivo Xiaomi YU7 Ultra apareceram em testes na China, e as imagens têm deixado os apaixonados por carros em polvorosa. E a razão é simples: a Xiaomi está se preparando para lançar uma versão super potente do modelo, que foi apresentado em junho. Os flagras revelam detalhes interessantes, como rodas de 21 polegadas, freios de cerâmica e caixas de roda mais largas.

O visual esportivo não engana, e tudo indica que estamos diante do YU7 Ultra, a versão apimentada do primeiro SUV da marca, embora ainda não haja confirmação oficial da Xiaomi Auto. Lanternas escurecidas e uma bitola mais ampla só aumentam a expectativa. E não é só a Xiaomi que está de olho no mercado de SUVs elétricos na China; marcas como a Xpeng também estão investindo pesado, com os lançamentos dos SUVs elétricos G6 e G9 na Europa.

### Desempenho de tirar o fôlego

Falar de potência é essencial quando se trata de um SUV esportivo. O YU7 Ultra deve seguir os passos do seu irmão, o SU7 Ultra, prometendo uma combinação explosiva de três motores elétricos que juntos entregam impressionantes 1.526 cv. Isso inclui um motor dianteiro com 286 cv e dois motores traseiros que somam 570 cv. Para quem já sentiu o torque de um carro elétrico, sabe bem como isso faz a diferença na hora de acelerar.

Para suportar essa força descomunal, a versão esportiva vem munida de freios carbono-cerâmicos de alto desempenho, semelhantes aos do SU7 Ultra. Com discos que podem atingir até 430 mm e suportar temperaturas de até 1.300 °C, esses freios são uma resposta aos relatos de superaquecimento que surgiram em testes anteriores. Já imaginou encarar uma estrada sinuosa com esse poder de frenagem?

### A primeira aparição do YU7

O YU7 foi apresentado oficialmente pela Xiaomi Auto em 26 de junho de 2025, marcando sua entrada de forma elegante no mundo dos SUVs. Ele sucessou o sedã SU7, lançado em março de 2024, que já havia causado frisson ao oferecer mais de 1.500 cv. Um feito e tanto, certo?

Apesar de todas as expectativas e rumores, a Xiaomi ainda não se manifestou oficialmente sobre o lançamento do YU7 Ultra. Porém, as movimentações em pista são um sinal de que o modelo pode chegar às ruas da China em 2026. Enquanto isso, outros lançamentos, como o Geely Galaxy A7 PHEV, também estão agitando o mercado.

### Acompanhando de perto

Os fãs da Xiaomi e os entusiastas de carros elétricos estão ansiosos para ver como esse SUV vai se comportar. O YU7 Ultra promete repetir o sucesso do SU7, trazendo uma experiência emocional que a marca tem mostrado em seus veículos. Afinal, quem não gosta de um carro que faz o coração bater mais rápido?