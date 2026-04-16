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números consolidados de 15/04/2026 são divulgados

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Ana Maria Braga no Fofocalizando. Foto: Reprodução/Redes Sociais
confira os números consolidados de 15/04/2026

A audiência da televisão em São Paulo apresentou resultados variados no dia 15 de abril de 2026. A novela “Coração Acelerado” se destacou, mantendo uma boa média de audiência, mesmo com alterações na programação da Globo. Enquanto isso, a trama “A Nobreza do Amor” mostrou-se instável, com números abaixo do esperado.

O SBT, por sua vez, ficou na quarta posição durante a estreia da novela “Sortilégio”, que não conseguiu números significativos de audiência. O programa “Fofocalizando”, que cobriu o evento “Troféu Imprensa” com a presença de várias celebridades da Globo, como Luciano Huck e Ana Maria Braga, também não conseguiu melhorar sua audiência.

Apesar da ausência de Sonia Abrão, que gravou o “Troféu Imprensa” nos estúdios do SBT, seu programa “A Tarde É Sua” conseguiu manter uma audiência superior à do “Melhor da Tarde”.

Abaixo, estão os números de audiência das principais atrações televisivas do dia:

Globo:

  • Bom Dia SP: 8,1
  • Bom Dia Brasil: 8,1
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,1
  • Mais Você: 7,3
  • SP1: 9,2
  • Globo Esporte: 9,3
  • Jornal Hoje: 9,5
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,6
  • Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes: 8,8
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 12,5
  • A Nobreza do Amor: 15,4
  • SP2: 18,4
  • Coração Acelerado: 19,7
  • Jornal Nacional: 21,9
  • Três Graças: 24,7
  • Libertadores: Corinthians x Santa Fe: 21,7
  • Segue o Jogo: 14,6
  • BBB 26: 12,1
  • Jornal da Globo: 8,4
  • Rede BBB: 6,4
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 5,6
  • Coração Acelerado (reapresentação): 5,1

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,4
  • Fala Brasil: 3,1
  • Cidade Alerta: 4,5
  • Coração de Mãe: 6,0
  • Jornal da Record: 6,7

SBT:

  • Primeiro Impacto: 2,5
  • Fofocalizando: 2,5
  • Sortilégio: 2,8
  • Coração Indomável: 3,4
  • Programa do Ratinho: 3,5

Band:

  • Brasil Urgente: 2,5
  • Jornal da Band: 3,3

RedeTV:

  • A Tarde É Sua: 1,3
  • TV Fama: 1,3

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e servem como um indicador importante para o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.

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