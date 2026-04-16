números consolidados de 15/04/2026 são divulgados

A audiência da televisão em São Paulo apresentou resultados variados no dia 15 de abril de 2026. A novela “Coração Acelerado” se destacou, mantendo uma boa média de audiência, mesmo com alterações na programação da Globo. Enquanto isso, a trama “A Nobreza do Amor” mostrou-se instável, com números abaixo do esperado.

O SBT, por sua vez, ficou na quarta posição durante a estreia da novela “Sortilégio”, que não conseguiu números significativos de audiência. O programa “Fofocalizando”, que cobriu o evento “Troféu Imprensa” com a presença de várias celebridades da Globo, como Luciano Huck e Ana Maria Braga, também não conseguiu melhorar sua audiência.

Apesar da ausência de Sonia Abrão, que gravou o “Troféu Imprensa” nos estúdios do SBT, seu programa “A Tarde É Sua” conseguiu manter uma audiência superior à do “Melhor da Tarde”.

Abaixo, estão os números de audiência das principais atrações televisivas do dia:

Globo:

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 8,1

Encontro com Patrícia Poeta: 6,1

Mais Você: 7,3

SP1: 9,2

Globo Esporte: 9,3

Jornal Hoje: 9,5

Edição Especial: Terra Nostra: 10,6

Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes: 8,8

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 12,5

A Nobreza do Amor: 15,4

SP2: 18,4

Coração Acelerado: 19,7

Jornal Nacional: 21,9

Três Graças: 24,7

Libertadores: Corinthians x Santa Fe: 21,7

Segue o Jogo: 14,6

BBB 26: 12,1

Jornal da Globo: 8,4

Rede BBB: 6,4

A Nobreza do Amor (reapresentação): 5,6

Coração Acelerado (reapresentação): 5,1

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,4

Fala Brasil: 3,1

Cidade Alerta: 4,5

Coração de Mãe: 6,0

Jornal da Record: 6,7

SBT:

Primeiro Impacto: 2,5

Fofocalizando: 2,5

Sortilégio: 2,8

Coração Indomável: 3,4

Programa do Ratinho: 3,5

Band:

Brasil Urgente: 2,5

Jornal da Band: 3,3

RedeTV:

A Tarde É Sua: 1,3

TV Fama: 1,3

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e servem como um indicador importante para o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.