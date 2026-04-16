números consolidados de 15/04/2026 são divulgados
A audiência da televisão em São Paulo apresentou resultados variados no dia 15 de abril de 2026. A novela “Coração Acelerado” se destacou, mantendo uma boa média de audiência, mesmo com alterações na programação da Globo. Enquanto isso, a trama “A Nobreza do Amor” mostrou-se instável, com números abaixo do esperado.
O SBT, por sua vez, ficou na quarta posição durante a estreia da novela “Sortilégio”, que não conseguiu números significativos de audiência. O programa “Fofocalizando”, que cobriu o evento “Troféu Imprensa” com a presença de várias celebridades da Globo, como Luciano Huck e Ana Maria Braga, também não conseguiu melhorar sua audiência.
Apesar da ausência de Sonia Abrão, que gravou o “Troféu Imprensa” nos estúdios do SBT, seu programa “A Tarde É Sua” conseguiu manter uma audiência superior à do “Melhor da Tarde”.
Abaixo, estão os números de audiência das principais atrações televisivas do dia:
Globo:
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 8,1
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,1
- Mais Você: 7,3
- SP1: 9,2
- Globo Esporte: 9,3
- Jornal Hoje: 9,5
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,6
- Sessão da Tarde: Fazenda dos Cisnes: 8,8
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 12,5
- A Nobreza do Amor: 15,4
- SP2: 18,4
- Coração Acelerado: 19,7
- Jornal Nacional: 21,9
- Três Graças: 24,7
- Libertadores: Corinthians x Santa Fe: 21,7
- Segue o Jogo: 14,6
- BBB 26: 12,1
- Jornal da Globo: 8,4
- Rede BBB: 6,4
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 5,6
- Coração Acelerado (reapresentação): 5,1
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Fala Brasil: 3,1
- Cidade Alerta: 4,5
- Coração de Mãe: 6,0
- Jornal da Record: 6,7
SBT:
- Primeiro Impacto: 2,5
- Fofocalizando: 2,5
- Sortilégio: 2,8
- Coração Indomável: 3,4
- Programa do Ratinho: 3,5
Band:
- Brasil Urgente: 2,5
- Jornal da Band: 3,3
RedeTV:
- A Tarde É Sua: 1,3
- TV Fama: 1,3
Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e servem como um indicador importante para o mercado publicitário. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados.