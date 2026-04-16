Arminda tenta matar neta na reta final de ‘Três Graças’

A novela “Três Graças”, que está em sua reta final, apresenta uma das cenas mais impactantes da teledramaturgia recente. Durante um intenso cerco policial, a vilã Arminda, interpretada por Grazi Massafera, comete um ato de extrema crueldade ao tentar atentar contra a vida de sua própria neta.

A sequência acontece no clímax da trama, enquanto policiais cercam os personagens Lena, vivida por Barbara Reis, e Herculano, interpretado por Leandro Lima. Aproveitando a confusão, Arminda empurra um carrinho de bebê que desce a escadaria, enquanto ela observa a cena com um sorriso cruel. Isso deixa outros personagens, como Joélly e Gerluce, em estado de choque e impotência diante do que está acontecendo.

A situação se agrava com a intervenção de Ferette, interpretado por Murilo Benício, que atira para impedir que Paulinho, vivido por Romulo Estrela, faça o resgate da criança no carrinho. O impacto quase ocorre quando o carrinho está prestes a colidir com um caminhão, mas Raul, interpretado por Paulo Mendes, se joga na frente do carrinho e consegue evitá-lo. Surpreendentemente, a bebê permanece ilesa e nem chega a acordar durante esse momento de tensão.

Esse tipo de clímax ajuda a explicar o grande sucesso de “Três Graças”, que termina no dia 15 deste mês. A novela já é considerada uma das mais comentadas nas redes sociais e está influenciando decisões estratégicas de programação da emissora.

De acordo com informações, o sucesso da trama trouxe Aguinaldo Silva de volta ao foco da programação da emissora. A produção se tornou um fenômeno nas redes sociais, fazendo com que a emissora reservasse um lugar especial para o autor e seus colaboradores, Virgílio Silva e Zé Dassilva, no futuro da dramaturgia.

Com isso, a expectativa é que esse trio receba luz verde em breve para desenvolver uma nova trama destinada ao horário nobre, com previsão de exibição em três anos. Essa decisão mostra que a emissora busca aproveitar o sucesso de “Três Graças” como uma oportunidade para investimentos a longo prazo na sua grade de programação.

Dessa forma, a reta final da novela não apenas entrega uma sequência dramática de alta tensão, mas também reflete um reposicionamento importante de Aguinaldo Silva na emissora, onde o impacto narrativo e a repercussão nas redes sociais caminham juntos.