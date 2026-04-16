Werner Schünemann é contratado pela Record para ‘A Ira do Herdeiro’

Ator Werner Schünemann Deixa a Globo e se Junta a Nova Série Bíblica da Record

O ator Werner Schünemann, conhecido por sua longa carreira na televisão, encerra um ciclo de 16 anos na Globo para assumir um papel central em uma nova série bíblica da Record, intitulada “A Ira do Herdeiro”. As gravações começam em maio no Sul do Brasil, marcando uma nova fase na carreira de Schünemann.

A série já está causando expectativa antes mesmo do seu lançamento. A Record anunciou parcerias com plataformas de streaming, como Disney+ e Univer Vídeo, ampliando o alcance do projeto e destacando a adesão estratégica da emissora ao mercado digital. “A Ira do Herdeiro” terá um total de 20 episódios, com a maior parte das cenas sendo gravadas em estúdio e em cidades cenográficas que representarão locais históricos, como Babilônia e Jerusalém. Algumas filmagens também ocorrerão em regiões do Sul do Brasil, proporcionando diversidade de locações.

O elenco é composto por nomes como Anderson Di Rizzi, Nicolas Vargas, Virginia Cavendish, Laura Dutra, Rafa Sieg e Heloísa Honein, além de Schünemann. Ele é uma importante adição, já que sua trajetória é marcada por uma forte presença na Globo, onde atuou em várias produções entre 2003 e 2019. Seu último personagem na emissora foi no remake da novela “Éramos Seis”. Recentemente, frei no streaming na série “Dona Beja”, da HBO Max.

A escolha de Schünemann faz parte de uma estratégia mais ampla da Record, que busca atrair atores de renome para suas produções bíblicas. Carlos Manga Jr., um diretor que também tem uma carreira sólida na Globo, foi contratado para liderar essa iniciativa e trazer novos talentos para este gênero.

O roteiro de “A Ira do Herdeiro” é assinado por Cristiane Cardoso, que já escreveu outras produções bíblicas de sucesso na emissora, como “Paulo, o Apóstolo” e “A Vida de Jó”. Com essa nova série, a Record reforça seu compromisso com a produção de conteúdo que explora temas religiosos, evidenciando uma continuidade em sua aposta nesse setor televisivo.

A série promete não apenas entreter, mas também engajar o público com uma narrativa rica, ressaltando a ambição da Record em conquistar novos telespectadores e expandir sua presença no mercado de entretenimento.