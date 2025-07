Peugeot 208 para PcD a R$ 69.390, mais barato que Fiat Mobi

O Peugeot 208 Active 1.0 está com um preço imperdível para o público PcD, saindo por R$ 69.390, enquanto o Fiat Mobi Like começa em R$ 80.990. Essa diferença de R$ 11.600 faz do 208 uma opção atraente. O modelo também conta com isenção proporcional de ICMS e isenção total de IPI, tornando a compra ainda mais amigável para quem precisa. Mas fiquem atentos, essa oferta só é válida até o dia 5 de agosto, então é melhor se apressar!

Se você está pensando em aproveitar essa oportunidade, vai precisar de um laudo médico do Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse documento comprova a deficiência e pode indicar adaptações necessárias no veículo, garantindo conforto e segurança na condução. Não é só uma questão de conseguir o carro, mas de ter um que atenda suas necessidades.

O Peugeot 208 Active 1.0 tem um preço de tabela de R$ 91.990, e com a vantagem para o público PcD, você economiza R$ 22.600. Essa informação foi confirmada pelo portal Fipe Carros, então é bom ficar atento, pois o preço pode variar de estado para estado.

Esse hatch é equipado com um motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 76 cv com etanol e 71 cv com gasolina, ambos a 6.000 rpm. O torque é de 10,6 kgfm com etanol e 9,9 kgfm com gasolina, disponível a 3.500 rpm. Para quem dirige muito em estradas e precisa de potência e economia, esse motor pode se mostrar uma boa escolha.

O visual do 208 também é um ponto forte. Ele vem com lanternas em LED, rodas de aço de 15 polegadas, quatro airbags, um volante com design esportivo e retrovisores pretos brilhantes. Você vai notar a diferença no estilo na hora de estacionar em qualquer lugar!

Se você está pensando em torná-lo ainda mais completo, tem a opção do Pack Tech. Esse pacote adiciona ar-condicionado digital, uma central multimídia de 10,3” com espelhamento sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, além de modernos comandos no volante e entradas USB. Super prático para quem passa horas no trânsito, né?

Para quem está de olho no Peugeot 208 Active, as condições são tentadoras. Se você quer um carro estiloso e que atende às necessidades do dia a dia, essa pode ser a sua chance!