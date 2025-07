Ford Mustang Dark Horse chega ao Brasil em agosto com motor V8

A Ford anunciou que o Mustang Dark Horse vai desembarcar no Brasil em 2025. Este superesportivo, que já está disponível nas terras do Tio Sam, foi exibido para o público brasileiro durante os treinos das 6 Horas de São Paulo, no famoso Autódromo de Interlagos. E não tem como não notar o quanto essa nova versão se destaca, com detalhes que fazem a diferença.

Visualmente, o Dark Horse tem um charme todo especial. A grade e os faróis com um acabamento escurecido conferem um ar mais agressivo. As entradas de ar funcionais no capô, o aerofólio traseiro e ajustes aerodinâmicos feitos em túnel de vento são detalhes que não passam despercebidos. Ah, e o novo logotipo? Um verdadeiro espetáculo! O cavalo do Mustang aparece em destaque, com as narinas abertas, fazendo referência às entradas de ar. É para quem realmente entende e ama a marca.

### Performance Impressionante

Sob o capô, a coisa fica interessante! O motor é o poderoso Coyote 5.0 V8, que herda algumas boas características do Shelby GT500, como o virabrequim especial e bielas forjadas. Isso faz a potência saltar para impressionantes 507 cv, um pouco a mais do que os 486 cv da versão GT. A diferença na Europa? Por conta das normas ambientais, a potência cai para 459 cv. Mas aqui, meu amigo, a expectativa é outra!

O Mustang Dark Horse deve chegar ao Brasil só com uma transmissão automática de 10 marchas, enquanto lá nos EUA a galera pode optar pela manual de 6 velocidades. A configuração exata para o nosso mercado ainda está em definição, mas já dá pra sentir a adrenalina no ar.

### Um Carro para Todos

De acordo com Antonio Baltar Júnior, o diretor comercial da Ford América do Sul, o Dark Horse é feito tanto para as ruas quanto para as pistas. Isso deve agradar até os fãs mais fervorosos da marca. É aquele carro que você pode levar para o dia a dia, mas também aproveitar em uma pista aos finais de semana.

E o preço? Bom, até agora nada foi oficialmente divulgado. Mas, para vocês terem uma ideia, o Mustang GT automático sai por R$ 549 mil. E quem comprou a edição limitada com câmbio manual viu o modelo esgotar rapidinho por R$ 600 mil. Assim, a expectativa é que o Dark Horse siga essa linha, e talvez até surpreenda.

Se você é entusiasta de carros, com certeza vai ficar de olho nessa nova máquina! É aquela mistura de beleza e potência que faz nosso coração acelerar, não é?