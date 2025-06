Xiaomi YU7 alcança 240 mil pedidos em 18 horas

A Xiaomi foi lá e surpreendeu geral com o lançamento do SUV elétrico YU7. Em apenas 18 horas após o anúncio oficial, no dia 26 de junho, o modelo já somava impressionantes 240 mil pedidos. Isso mesmo, um número que mostra como os consumidores chineses estão super interessados na nova linha de carros da marca.

Logo nos primeiros minutos de vendas, o YU7 já deu show: foram 200 mil pedidos em apenas 3 minutos e 289 mil em uma hora! Vale lembrar que esses números englobam tanto os depósitos reembolsáveis quanto os pedidos já confirmados. E pela primeira vez, a empresa trouxe dados mais detalhados sobre esses pedidos, o que deu um bom “up” na transparência.

O YU7 e Suas Incríveis Especificações

Se você está curioso sobre o preço, a versão mais em conta do YU7 sai por 253.500 yuan, algo em torno de US$ 35.300. E a autonomia? Fala sério! São impressionantes 830 km segundo o ciclo chinês CLTC. Isso coloca o SUV da Xiaomi em ótima posição contra o Tesla Model Y, que tem um preço inicial de 263.500 yuan e tem suas vendas bombando na China em 2024. Nos últimos meses, o SU7, o primeiro carro da marca, já entregou mais de 272.000 unidades.

O CEO da Xiaomi, Lei Jun, está apostando alto. Ele acredita que a demanda pelo YU7 pode ser até três vezes maior do que a do SU7. É um otimismo que faz sentido, considerando que, por lá, os SUVs vendem três vezes mais que os sedãs. Com esses números, o YU7 se apresenta como um concorrente direto para a Tesla, oferecendo um preço mais competitivo.

Como Funciona a Reserva do YU7

Se você se animou e quer garantir o seu YU7, a Xiaomi oferece duas opções para reservar: um depósito reembolsável de 5.000 yuan, que dá para cancelar em até sete dias, e outro de 20.000 yuan que não é reembolsável, garantindo prioridade na entrega — e essa opção já se esgotou!

E não dá para esquecer do SU7, que fez sua estreia em 28 de março com vendas animadoras. Foram 50 mil pedidos em menos de meia hora e quase 90 mil em um único dia. Fala sério, esse sucesso fez com que a fabricação acelerasse na fábrica de Pequim!

Xiaomi Avança no Mercado Automotivo

Com a chegada do YU7, a Xiaomi amplia sua presença no mercado de veículos elétricos na China, especificamente no segmento de SUVs, que está bombando. E antes mesmo do lançamento oficial, um vídeo vazado do YU7 já estava agitando as redes sociais. Realmente, a Xiaomi está se posicionando forte nesse novo nicho e vamos acompanhar como será o desenrolar dessa história.