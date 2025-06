versões, equipamentos e preços disponíveis no mercado

O Fiat Fastback acaba de passar por sua primeira atualização visual, dois anos após seu lançamento aqui no Brasil. Para a linha 2026, o modelo chega com um visual reestilizado, seguindo a trilha aberta pelo Fiat Pulse, que também ganhou um facelift recentemente. Se você é fã de carro, com certeza vai querer saber mais sobre essa nova versão!

### Visual do Novo Fastback 2026

Logo de cara, a frente do novo Fastback lembra bastante a do Fiat Pulse, mas com algumas diferenças bem interessantes. A grade dianteira tem um formato mais reto e seus cantos mais marcados, enquanto o para-choque foi levemente repaginado — algo sutil, mas que dá um toque moderno. É como aquele toque que a gente faz na maquiagem, sabe? Um pouco para deixar tudo melhor, sem exageros.

Na lateral, a novidade fica por conta das molduras dos para-lamas e frisos inferiores na cor da carroceria — um charme a mais! Essas mudanças fazem parte da edição limitada, mas você também pode encontrá-las como opcional no pacote Sunroof do Fastback Impetus T200 Hybrid.

### Equipamentos

Falando em equipamentos, a lista não trouxe tantas novidades. A versão Audace T200 Hybrid agora conta com novas rodas de 17” e painéis de porta com inserção em tecido. Já a versão Impetus T200 Hybrid vem com detalhes em couro e rodas de 18” escurecidas. E se você for para a edição Limited Edition, prepare-se para umas rodas de 18” brilhantes e bem chamativas.

Agora, se você for fã de adrenalina, a versão Abarth 2026 é a que mais impressiona. Ela traz um pacote recheado de itens bacanas: rodas de 18” na cor preta, teto solar panorâmico, banco do motorista com ajuste elétrico e alerta de ponto cego. Ou seja, o negócio aqui é juntar conforto e performance!

### Motorização

Debruçando sobre o motor, a gama do Fastback 2026 continua a mesma: T200, T200 Hybrid e T270. A versão T200 conta com um motor 1.0 turbo flex capaz de render até 130 cv, enquanto as híbridas têm um sistema leve de 12V para melhorar a eficiência. E para quem curte arrancar, a Limited Edition é coisa de outro mundo com seu motor 1.3 turbo que entrega até 176 cv.

A aceleração de 0 a 100 km/h é de 8 segundos para a versão Limited e de 7,6 segundos para a Abarth. Imagina a sensação de ligar o motor e sair acelerando em uma estrada bonita!

### Versões e Preços

Por fim, vamos aos preços e versões! O Fiat Fastback T200 2026 começa em R$ 159.990 e vai até R$ 177.990 na versão Abarth. E não é só o preço que importa, mas tudo o que vem junto. Por exemplo, a versão Audace vem equipada com motor T200 Hybrid, chave presencial e até faróis altos automáticos.

No geral, o novo Fastback mostra que a Fiat está trazendo mais estilo e tecnologia no mercado. Agora é só escolher a versão que mais combina com seu jeito de dirigir e pegar a estrada!