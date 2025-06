Casamento de Bezos e Sanchez em Veneza reúne celebridades

Celebridades se Reúnem em Veneza para Casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez

O casamento de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Lauren Sanchez, ex-jornalista, está em andamento em Veneza, atraindo a atenção de várias celebridades. As festividades começaram na quinta-feira, com um evento de lançamento realizado no claustro medieval da Madonna dell’Orto, um local histórico que abriga obras do pintor veneziano Tintoretto.

Para garantir a segurança e a organização do evento, a prefeitura de Veneza emitiu uma ordem de trânsito que restringiu o acesso de pedestres ao redor da catedral até a meia-noite. Os convidados, em um esforço para manter privacidade, têm evitado publicar muitas fotos nas redes sociais, com exceção de algumas imagens do cenário e das condições climáticas.

A festividade, que se estenderá por três dias, contará com cerca de 200 convidados que celebrarão o casamento após dois anos de noivado. Os custos do evento são estimados entre 40 e 48 milhões de euros, o que equivale a aproximadamente 46,5 a 55,6 milhões de dólares. O conselheiro de turismo de Veneza, Simone Venturini, revelou que a cidade pode lucrar entre 20 a 30 milhões de euros durante a semana, devido à movimentação gerada pelas festividades.

Um dos principais eventos acontece na noite de hoje na ilha de San Giorgio, porém, ainda não está claro se o casal já se casou legalmente nos Estados Unidos ou se fará isso durante a celebração. A informação é de que a prefeitura de Veneza ainda não recebeu um pedido oficial para uma cerimônia civil, indicando que os eventos planejados são apenas cerimoniais.

Desde a chegada em Veneza, diversas personalidades foram vistas pelos pontos turísticos. Kim Kardashian e sua família, Oprah Winfrey, Tom Brady, Bill Gates, além de Kendall e Kylie Jenner, foram algumas das presenças notáveis. Ivanka Trump e seu marido Jared Kushner já estavam na cidade há dias e compartilharam nas redes sociais que estão prontas para celebrar o amor dos amigos.

Os convidados começaram a chegar ao luxuoso Hotel Gritti Palace, vestidos para a ocasião. Kim Kardashian optou por um vestido justo de cobra, enquanto Ivanka Trump usou um vestido de festa com estampa de cerejeira. Lauren Sanchez, a noiva, foi vista em um deslumbrante vestido corset em brocado da coleção mais recente da grife Schiaparelli.

Apesar da atmosfera festiva, o evento não está livre de polêmicas. Grupos de ativistas, como o "No Space for Bezos", estão organizando protestos e, devido a essas ameaças, alguns locais tiveram que ser mudados. Por exemplo, um evento originalmente programado para um espaço central teve que ser transferido para uma antiga fábrica à periferia de Veneza.

Os organizadores do casamento estão trabalhando para minimizar incômodos à cidade enquanto buscam fornecedores locais. Aproximadamente 80% dos serviços do evento, como doces e presentes, são de empresas de Veneza, incluindo a tradicional confeitaria Rosa Salva.

A expectativa é que os táxis aquáticos e gôndolas da cidade estejam prontos para transportar os convidados. Verificou-se que cerca de 30 táxis foram reservados para o evento, e os operadores estão preparados para a movimentação.

Durante as festividades, espera-se que Lauren exiba vários looks de estilistas renomados, sendo Dolce & Gabbana um dos favoritos para sua roupa de casamento, embora outros estilistas também estejam em consideração. A cerimônia promete ser impressionante e cheia de glamour, refletindo a grandiosidade do casal.

A cobertura deste evento continua, com atualizações à medida que novas informações surgem.